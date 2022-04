AuraQuantic cumple 20 años acercando la tecnología a las empresas

Entre las novedades programadas por la compañía con motivo de su aniversario, destacan el rediseño de su página web, un amplio calendario de actividades formativas destinadas a empresas de todos los sectores y su inclusión como agente digitalizador dentro del Programa Kit Digital

La multinacional AURA, responsable del software de automatización de procesos de negocio y diseño de aplicaciones No Code AuraQuantic, celebra este año 2022 su 20 aniversario. Fundada en el año 2002 por el Dr. Juan José Trilles, actualmente la compañía cuenta con más de 10 millones de usuarios finales, una red comercial que supera los 150 partners y 2.000 consultores certificados, en más de 50 países de todo el mundo.

A lo largo de estas dos décadas de experiencia liderando procesos de transformación digital a nivel empresarial, la compañía AURA ha logrado el apoyo y la confianza de los líderes globales que han elegido el software AuraQuantic como la mejor solución tecnológica de integración, automatización de procesos y diseño de aplicaciones No Code del mercado.

En este momento, la compañía cuenta con una amplia cartera de clientes procedentes de todos los sectores productivos como Toyota, Nissan, Carrefour, ElPozo Alimentación, Iberdrola, Telefónica e IberCaja, representando algunos ejemplos de organizaciones que han confiado en AuraQuantic. Un software basado en la tecnología Business Process Automation (BPA), destinado a facilitar la automatización de procesos empresariales y la orquestación de cada uno de los elementos que integran las organizaciones, desde personas, aplicaciones, procesos y datos, hasta sus reglas y lógica.

Además de la tecnología BPA, el software AuraQuantic posibilita el diseño de aplicaciones empresariales de forma sencilla, gracias a su tecnología No Code o sin código. Esta característica permite que, tanto un especialista del departamento de IT, como cualquier usuario de negocio puedan desarrollar aplicaciones sin necesidad de poseer conocimientos en lenguaje de programación. El objetivo de la tecnología No Code es lograr un desarrollo de aplicaciones empresariales en menor tiempo y adaptado a las necesidades cambiantes del mercado, contribuyendo así a mejorar los niveles de productividad y reducir los costes de desarrollo.

Entre el abanico de actividades y novedades programado para este año por parte de la compañía, destaca el lanzamiento de su nueva página web. Un espacio diseñado para satisfacer la amplia demanda de soluciones tecnológicas del mercado, donde las empresas podrán acceder a un catálogo de funcionales que incluye Business Intelligence y Analítica, Gestión Documental, Servicios de Inteligencia Artificial, Seguridad, Integraciones y Conectividad, Diseño de Intranet y Extranet, Data Management, entre muchas otras.

Además del rediseño de su site, la compañía ha ampliado su agenda de actividades formativas programadas para este año, dirigidas a empresas e instituciones interesadas en impulsar su proceso de digitalización. A lo que hay que sumar que, recientemente, la compañía ha sido adherida al Programa Kit Digital, como agente digitalizador homologado, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Plataforma Red.es).

Finalmente, desde la dirección de la compañía han subrayado que estos 20 años de recorrido internacional no habrían sido posibles sin el apoyo y la confianza de todas los clientes, partners y empleados que integran AURA. Un hecho que ha contribuido a que el software AuraQuantic sea avalado por las principales firmas analistas a nivel global, como Gartner, Forrester, HFS o Quadrant Knowledge Solutions.

Acerca de AuraQuantic

AuraQuantic es la plataforma ‘No Code’ más completa para crear rápidamente soluciones empresariales y aplicaciones de negocio ilimitadas. Además, combina la sofisticación de un iBPMS (Intelligent Business Process Management Suite) para la automatización de procesos en entornos de integración, innovación y diseño intuitivo, permitiendo transformar de principio a fin, todas las operaciones de negocio de forma sencilla. Con su plataforma digital es posible convertir ideas en aplicaciones de negocio, y acelerar la transformación digital.

