Grid Dynamics obtiene la especialización avanzada en IA y aprendizaje automático en Microsoft Azure

San Ramón, 16 de enero de 2024.

Grid Dynamics obtiene la especialización avanzada AI and Machine Learning on Microsoft Azure, que se suma a la especialización avanzada Analytics on Microsoft Azure que le ha sido otorgada recientemente. Este nuevo estatus en el programa Microsoft AI Cloud Partner amplía su participación en el programa Microsoft Azure Innovate para abarcar cargas de trabajo avanzadas de IA y ML

Este logro valida el profundo conocimiento de Grid Dynamics, la competencia técnica y la excelencia en la entrega para permitir la adopción por parte de los clientes de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en todo el dominio de Azure Data, Analytics y AI.



Con una participación más amplia en las partes de AI y Machine Learning del programa Microsoft Azure Innovate, Grid Dynamics ha ampliado su valor para los clientes y la compañía anticipa que estos esfuerzos crearán mayores pipelines de acuerdos y reducirán el tiempo de cierre, especialmente para Generative AI, copilotos y otras iniciativas de Large Language Model (LLM).



Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy con orgullo que ha obtenido la especialización avanzada AI and Machine Learning on Microsoft Azure de Microsoft. Este hito amplía la participación de Grid Dynamics en el programa Microsoft Azure Innovate for AI Apps, mostrando las excepcionales capacidades técnicas de la compañía en el diseño, construcción, despliegue y ejecución de soluciones de IA basadas en la nube. El programa ayuda a acelerar el desarrollo y la adopción de soluciones de IA por parte de los clientes, proporcionando formación, servicios, asistencia financiera y un marco estratégico para un compromiso más profundo con los clientes existentes y nuevos prospectos, fomentando oportunidades de crecimiento colaborativo. Como miembro de este programa exclusivo, Grid Dynamics permite a sus clientes acelerar el tiempo de creación de valor en los programas de IA, liberando la inversión para proyectos de IA más avanzados y creadores de valor con Grid Dynamics, aprovechando la IA y el ML tradicionales o la IA generativa de vanguardia y los LLM junto con los MLOps.



La especialización avanzada en IA y Machine Learning en Microsoft Azure es un logro importante para los partners de Microsoft AI Cloud y demuestra la profunda experiencia de Grid Dynamics en ayudar a los clientes a modernizar sus aplicaciones y generar valor que cambie el negocio utilizando la automatización de IA y Machine Learning y formas de trabajo mejoradas. Esta especialización avanzada solo se otorga a los socios que cumplen criterios estrictos en torno al éxito del cliente, la capacitación del personal y las certificaciones técnicas, además de superar una auditoría de terceros. Este logro marca la quinta nueva especialización de Microsoft para Grid Dynamics en los últimos ocho meses y continúa la aceleración de la colaboración entre Grid Dynamics y Microsoft.



"Asegurar la especialización avanzada en IA y aprendizaje automático en Microsoft Azure no es solo un reflejo de nuestra experiencia y compromiso con la innovación en IA y ML, sino también un símbolo de nuestra sólida asociación con Microsoft. Nuestro enfoque sigue siendo proporcionar constantemente un valor excepcional a nuestros clientes a través de soluciones avanzadas de IA, dijo Eugene Steinberg, Technical Fellow de Grid Dynamics. "La inclusión de las capacidades de IA de vanguardia de Azure en nuestro conjunto de herramientas marca un hito significativo, y estamos encantados con las oportunidades expansivas que presenta la IA Generativa."



La especialización avanzada en IA y aprendizaje automático en Microsoft Azure subraya la alianza dinámica y creciente entre Grid Dynamics y Microsoft, fomentando una colaboración más estrecha en plataformas complejas de IA en la nube aprovechando AI Studio de Azure, Azure OpenAI, la recién anunciada plataforma Microsoft Copilot Studio, MLOps y la cartera más amplia de Azure AI de Microsoft. Visitar esta página para obtener más información sobre la asociación de Grid Dynamics con Microsoft.



Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva para las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Jamaica, Reino Unido, Europa e India. Para obtener más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com. Síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.



Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones a futuro" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que no son hechos históricos, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Grid Dynamics difieran materialmente de los esperados y proyectados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo las palabras "cree", "estima", "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "puede", "hará", "potencial", "proyecta", "predice", "continúa" o "debería", o, en cada caso, sus variaciones negativas u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, citas y declaraciones relativas a nuestra especialización avanzada en IA y aprendizaje automático en Microsoft Azure y la participación en el programa Microsoft Azure Innovate for AI Apps, las capacidades de nuestros productos y el crecimiento futuro de nuestra empresa, incluso con clientes.



Estas previsiones implican riesgos significativos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. La mayoría de estos factores están fuera del control de Grid Dynamics y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a, cualquier factor que limite nuestra asociación con Microsoft, las capacidades de nuestros productos, los beneficios de nuestros productos, y el crecimiento de nuestra empresa y la estrategia de crecimiento.



Grid Dynamics advierte que la anterior lista de factores no es exclusiva. Grid Dynamics advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en ninguna de las declaraciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. Grid Dynamics no asume ni acepta ninguna obligación o compromiso de divulgar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. Más información sobre los factores que podrían afectar materialmente a Grid Dynamics, incluyendo sus resultados de operaciones y situación financiera, se establece en la sección "Factores de Riesgo" del informe trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2023, y en otras presentaciones periódicas que Grid Dynamics hace a la SEC.







