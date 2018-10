COMUNICADO: La rentabilidad de contratar SEO profesional

Actualizado 20/02/2018 19:20:08 CET

Hacer SEO es mucho más complejo de lo que pensamos. Todas las empresas quieren ser las primeras en su nicho y por ello hay una saturación de contenidos iguales o de productos que ya hemos visto antes. En este artículo queremos que veas las posibilidades que nos da el posicionamiento con respecto a lo demás. ¿Te has planteado implementarlo en tu empresa?

Madrid, 20 de febrero de 2018.- Todos los negocios que están registrados en Internet requieren de un trabajo bastante importante detrás para que tú puedas darte a conocer al resto de clientes a los que puedan interesar tus productos desde el primer momento. Las estrategias que formulan las empresas y los expertos en posicionamiento es lo que consiguen que este objetivo esté marcado. Sin embargo, debemos ser conscientes de todo lo que hay que hacer y la manera en que tenemos que realizarlo.

El SEO tiene como objetivo ganar visibilidad en buscadores. La idea es trabajar en términos de búsqueda rentables para tu negocio, de forma que aparezcas por encima de tu competencia. Es una herramienta que nos sirve de muy buena ayuda a la hora de conseguir clientes o de que al menos, todos sepan de los productos que estamos vendiendo.

Para que tú también puedas estar arriba es bueno que te hagas con alguien que te preste un servicio con el que poder hacerlo. ¿Sabes realmente lo fundamental y complicado que resulta esto?

¿Por qué debemos hacer SEO a nuestra página web?

Cualquier persona que se ha metido en el terreno de los negocios online o que tiene un proyecto web que quiere destacar por encima de resto sabe al menos por encima de qué trata el SEO, cuáles son los parámetros que se deben seguir con éste y de qué forma vamos a estar subiendo en función de lo que le hagamos a la web.

Si queremos escalar posiciones como nunca antes habíamos hecho, si nuestro objetivo es conseguir que una persona se fije en el producto que tenemos delante... debemos pensar en contratar a un profesional que esté al tanto de los algoritmos de Google y de cómo trabajan estos para que tú puedas servirte de su ayuda para conseguir tus objetivos online.

Hemos hablado esta semana con el consultor SEO Albertofdez.com, un profesional con muy buenas referencias en este negocio y por eso cada vez más empresas son las que quieren que colabore en sus proyectos. Nos contaba entre otras muchas cosas la necesidad a día de hoy de que las empresas que quieren hacerse un hueco en Internet sean:

-Rápidas, tanto en implementar mejoras como corregir errores

-Ágiles en la toma de decisiones

-Cualificadas en la realización de implementaciones técnicas y creación de contenido de calidad.

-Metódicas a la hora de contar con un buen método de trabajo a nivel SEO, trasversal a todo el resto de áreas de negocio.

Siempre podremos contar con alguien que sabe lo que hace, lo ha experimentado y cuyos resultados positivos ha ido aplicando con el paso de los años en sus proyectos bajo esta profesión que ahora está tan demandada.

Preguntamos al especialista: ¿Es barato el SEO para una página web?

Alberto Fernández nos cuenta que trabajar SEO a una web no tiene un precio exacto, no es un pack que se compra y ya está, sino que tiene sus complicaciones. Depende mucho de varios factores, entre otros:

1. El tipo de proyecto que queramos construir y el producto o servicio. Se deben de escoger estrategias más o menos complejas para cada empresa.

2. La competencia que tengamos en frente. Debemos pensar que si otros llevan años invirtiendo en el canal online, no sería lógico que alguien que acabe de entrar le quitara lo que con tanto esfuerzo ha conseguido.

3. El tiempo que queramos conseguir resultados. Si por ejemplo queremos ser los mejores en 2000 términos con intencionalidades diferentes de búsqueda, necesitamos 2000 contenidos originales y con mayor calidad que todo lo que tengamos online, y lógicamente eso requiere de recursos. Una persona al cargo, va a un ritmo. Dos personas, al doble de velocidad y así sucesivamente. Esto es solo un ejemplo entre las cientos de tareas que tiene este oficio.

Lógicamente, luego cada profesional tiene sus tarifas, su equipo a cargo y su know how, lo que realmente puede hacer que varíen bastante. Sí es cierto, que a día de hoy cualquier persona con un curso (o sin él) ya puede venderse como SEO (es el problema de la aparente subjetividad de la profesión que realmente no es cierta), pero forma parte del intrusismo habitual que tantos y tantos mercados padecen. Gracias a la labor formativa de grandes profesionales del sector, así como a la pérdida de dinero de tantas y tantas empresas a lo largo de estos últimos años, cada día más este sector queda profesionalizado por personas que pueden demostrar lo que su metodología consigue. Yo no contrataría un mecánico para ganar la Fórmula 1 que no haya demostrado con creces su valía, ya sea en proyectos personales o para empresas.

Para escribir este artículo, también hemos querido contar con Raquel de Naebu Reformas, una empresa de reformas integrales donde el SEO es fundamental en los tiempos que vivimos, y un sector donde la competencia es brutal contando con grandes players que a día de hoy ya ocupan los primeros puestos en las búsquedas. Raquel nos explicaba el fracaso obtenido en una empresa anterior y las vueltas que han dado hasta comenzar a ver la luz con un profesional cualificado. Lo más grave, nos comenta, no es el dinero invertido, sino el dinero que no han ganado si hubieran realizado las cosas adecuadamente a principios de 2012, momento en el que comenzaron esta aventura y fechas en las que la competencia no era tan feroz como actualmente. “¿Qué seríamos ahora?” - se pregunta.

El ejemplo de Raquel es solo uno de tantos y tantos acontecidos en nuestro país.

Llegados a este punto, se puede decir que el SEO se posiciona como un factor fundamental en cualquier estrategia de marketing, pero teniendo cuidado con lo que “nos venden”. Como siempre digo, si me cobras 100 €, voy a trabajar para ti lo mismo que tu para mí por 100 €, y quizá debamos plantearnos si con esa inversión alguien puede hacer que ganemos dinero. Ese alguien, debe de ser a día de hoy inmensamente rico, dado que yo pediría un crédito al banco y montaría 100 negocios diferentes Bueno, ya me entendéis.

Y ahora que estamos en confianza, ¿te ha pasado algo similar con tu empresa?

Para más información:

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing