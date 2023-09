TerraMaster lanza una superaplicación: TNAS Mobile 3

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 13 de septiembre de 2023.

TerraMaster, marca profesional cuya especialidad es ofrecer productos de almacenamiento innovadores para familias y empresas, acaba de presentar su nueva aplicación TNAS Mobile 3. Esta superaplicación permite a los usuarios hacer copias de seguridad de fotos y vídeos de teléfonos móviles con total facilidad, además de proporcionar funciones de acceso remoto, reproducción multimedia, administración y control de sus dispositivos TerraMaster NAS

Si se tiene un perfil profesional de negocios y se necesita acceder a archivos importantes sobre la marcha, o quizás si se es un usuario doméstico que quiere compartir fotos con familiares y amigos, la aplicación TNAS Mobile 3 es la solución que cubrirá sin problemas estos objetivos.



Características clave de TNAS Mobile 3



Una solución "todo en uno"

TerraMaster lanza la app móvil más fácil de usar: TNAS Mobile 3 para usuarios de iOS y Android. Para otras marcas de NAS, se desarrolla una app específica para cada escenario de aplicación funcional. Como resultado, cuantas más funciones de NAS se utilizan, más usuarios se enfrentan a la obligación de descargar e instalar más de 10 aplicaciones móviles. Además, con una experiencia de usuario más que mejorable. TerraMaster adopta un método de implementación completamente diferente, que integra todas las funciones en una sola aplicación TNAS Mobile 3. Así ya no es imprescindible descargar más que una aplicación, con lo cual la experiencia del usuario mejora con un salto cualitativo.



Esta aplicación no solo incluye una función de copia de seguridad para proteger las fotos y vídeos de los usuarios, sino que también incluye la reproducción de medios de streaming para vídeos, fotos, música, etc., un exclusivo servicio de almacenamiento seguro de datos confidenciales y funciones muy fáciles de usar para la administración y el uso compartido de archivos remotos de TNAS, entre otras ventajas. Permite a los usuarios administrar fácilmente su sistema NAS de forma remota a través de una aplicación móvil.



Diseño intuitivo para la interfaz de usuario

TNAS Mobile 3 adopta un estilo de página elegante e intuitivo, que brinda a los usuarios una visión general clara del estado del sistema NAS, el uso del espacio de almacenamiento y los dispositivos conectados. La gestión de datos nunca había sido tan fácil.



Copias de seguridad en TNAS muy sencillas para los datos del teléfono

TNAS Mobile 3 se puede configurar para que, de forma automática o manual, se encargue de realizar copias de seguridad rápidas de fotos y vídeos del álbum del teléfono móvil, que se almacenan en el sistema TNAS y así liberan memoria del teléfono, un bien escaso y valioso. Además, la copia de seguridad del álbum del teléfono móvil tiene funciones de clasificación y recuperación automáticas, que facilitan y agilizan el acceso a fotos, vídeos y archivos.



Funciones muy potentes para streaming

Disfrute de un servicio de streaming de contenido multimedia sólido y fiable, directamente desde su sistema TerraMaster NAS a los dispositivos móviles. Ya se trate de música, vídeo o fotos, TNAS Mobile 3 garantiza que el contenido estará disponible cuando lo solicite.



Acceso remoto rápido

Funciones de acceso seguras y prácticas para archivos, fotos, vídeos y documentos almacenados en su sistema TerraMaster NAS desde cualquier parte del mundo. Olvídate de las tediosas configuraciones de VPN y las complicadas configuraciones de red.



Compartición más fácil

El sistema TNAS permite organizar y administrar fácilmente los archivos, a través de funciones como: carga y descarga, uso compartido de archivos, etc. Se podrá colaborar con colegas o compartir recuerdos con amigos y familiares sin necesidad de recurrir a los servicios de terceros.



Seguridad para datos confidenciales

Con una clave secreta personalizada y un nivel de cifrado de hardware AES 256, las fotos y videos guardados en la caja fuerte estarán totalmente protegidos ante intentos de descifrado por fuerza bruta. Una auténtica garantía para la seguridad absoluta de los datos más importantes para el usuario.



Seguridad mejorada para OTP

La administración de usuarios de TNAS permite habilitar la función de verificación secundaria de OTP. Tanto dispositivo TNAS está en línea como si no, puedes recurrir a exigir una contraseña dinámica de un solo uso (OTP) generada aleatoriamente por TNAS Mobile para realizar una comprobación secundaria de inicio de sesión. Una opción muy eficaz para evitar que las contraseñas de los usuarios sean pirateadas.



Disponibilidad

La nueva app TNAS Mobile 3 de TerraMaster ya está disponible para su descarga e instalación a través de Google Play Store y Apple App Store, así que cualquier usuario tiene a su alcance una excelente herramienta para administrar fácilmente los sistemas TerraMaster NAS. Si se quiere más información, visitar su página.



https://www.terra-master.com/global/tnas-mobile3/ .



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se ​​centra en ofrecer productos de almacenamiento innovadores, incluido el almacenamiento conectado a la red y el almacenamiento conectado directo, que se ha vuelto cada vez más popular en más de 40 países y regiones. La marca lleva 10 años desarrollando tecnología de almacenamiento, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y empresas.







