Archivo - Escaparate de una inmobiliaria, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). E - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68,6 por ciento de las inmobiliarias de la Comunitat Valenciana afirma que ha disminuido el número de viviendas disponibles para alquiler habitual durante el tercer trimestre, frente al 45,3% que señalaba esta tendencia en el segundo trimestre y el 46,3% en el primero.

Esta es una de las principales conclusiones del barómetro inmobiliario del tercer trimestre de 2026 de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), según ha explicado en un comunicado.

El mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana "vuelve a mostrar síntomas de desaceleración durante el tercer trimestre del año, al tiempo que se agrava la falta de vivienda disponible para el alquiler habitual", ha advertido la asociación.

El 63,8% de las inmobiliarias espera que la oferta siga reduciéndose durante el próximo trimestre. Por su parte, el precio del alquiler ha experimentado un incremento medio del 2,6%.

Esta reducción contrasta con una demanda que continúa mostrando resistencia. El 53% de las inmobiliarias afirma que se ha mantenido estable y el 30,1% señala que ha aumentado. Solo el 16,8% ha apreciado un descenso de las solicitudes de alquiler. El 51,8% de las agencias espera que la demanda permanezca estable y el 40,9% que aumente.

Preguntadas por el impacto de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, el 57,8% de las agencias señala que ha observado retiradas de viviendas del alquiler habitual por parte de sus propietarios.

Concretamente, el 27,7% afirma que se han suspendido firmas de contratos de alquiler habitual, el 19,3% ha detectado un trasvase de viviendas del alquiler a la venta y un 10,3% a otras modalidades de alquiler. El 45,8% también apunta a un aumento de las dudas y consultas por parte de los propietarios.

EL MERCADO DE COMPRAVENTA PIERDE DINAMISMO

Las inmobiliarias valencianas agrupadas en Asicval han registrado un descenso medio del 7% en el número de operaciones de compraventa respecto al trimestre anterior, frente a la caída del 2,4% del segundo trimestre y del 4,6% del primero.

Esta evolución viene acompañada de una reducción de los contactos de clientes y de las reservas y compraventas, así como de una moderación en el incremento de los precios de la vivienda de segunda mano.

Respecto al segundo trimestre de 2026, más de la mitad de las inmobiliarias valencianas encuestadas (51,1%) afirma que ha disminuido el número de contactos de clientes, es decir, personas que han acudido a una agencia interesadas en sus servicios de compraventa o alquiler.

Este porcentaje supera el registrado en los dos trimestres anteriores, cuando se situaba en el 45,3% y el 44%, respectivamente. Por su parte, el 33,7% considera que los contactos se han mantenido estables y el 14,5% señala que han aumentado.

En cuanto al número de operaciones, las agencias estiman que han descendido una media del 7% durante el tercer trimestre, casi tres veces más que en el segundo (2,4%). En concreto, el 56,7% de las inmobiliarias señala que ha realizado menos operaciones, mientras que el 27,7% afirma que se ha mantenido en niveles similares y el 15,6% que ha aumentado.

La evolución de las reservas y compraventas confirma esta pérdida de dinamismo. El 37,3% de las agencias afirma que ha registrado un descenso de estas operaciones respecto al trimestre anterior, frente al 24,1% que ha experimentado un incremento. El 38,6% restante señala que se han mantenido estables.

Por su parte, las captaciones de viviendas para su comercialización muestran un comportamiento más estable. El 42,1% de las inmobiliarias afirma que se han mantenido en niveles similares, mientras que el 30,1% ha registrado un descenso y el 27,7% un aumento.

PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

El precio de la vivienda de segunda mano continúa aumentando en la Comunitat Valenciana, aunque a un ritmo cada vez menor. Según las agencias consultadas, el incremento medio durante el tercer trimestre se ha situado en el 0,57%, frente al 0,8% del segundo trimestre y el 5,4% registrado en los tres primeros meses del año.

El 28,9% de las inmobiliarias afirma que los precios se han mantenido estables en su zona, mientras que el 37,4% ha observado incrementos y el 33,8% descensos.

Por su parte, el precio medio de las operaciones gestionadas durante el tercer trimestre se ha situado en 239.156 euros, frente a los 219.666 euros del segundo trimestre. El plazo medio para cerrar una compraventa se mantiene en torno a los 2,2 meses, una cifra ligeramente superior a los 2,1 meses del trimestre anterior.

En cuanto a las perspectivas de precios para los próximos meses, las agencias muestran una tendencia a la baja. El 47% prevé descensos, mientras que el 27,7% espera que se mantengan estables y el 25,3%, aumentos.

LA VIVIENDA HABITUAL CONCENTRA LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA

Atendiendo al tipo de inmuebles gestionados, la primera residencia continúa siendo el principal segmento de actividad de las inmobiliarias valencianas. El 75,9% de las agencias afirma haber trabajado principalmente con este tipo de vivienda durante el tercer trimestre. Le siguen la segunda residencia (49,4%) y las viviendas destinadas a inversión (42,2%).

En comparación con el primer trimestre del año, se aprecia una reducción del peso de las operaciones vinculadas a la segunda residencia y a la inversión, que pasan del 77,1% al 49,4% y del 71,9% al 42,2%, respectivamente.

Respecto al perfil de los clientes, el comprador local continúa siendo el más habitual, ya que el 78,3% de las inmobiliarias trabaja con clientes de la propia provincia o de la Comunitat Valenciana. La presencia de clientes extranjeros se ha ido reduciendo desde el primer trimestre cuando representaba el 63,2% en el caso de la UE y el 30,5%, en el de fuera de la UE. Actualmente está presente en el 32,5% y el 13,3% de las agencias, respectivamente.

De media, el cliente extranjero representa el 24,3% de la cartera de las inmobiliarias valencianas.

El barómetro inmobiliario de ASICVAL se ha realizado con datos obtenidos a partir de una encuesta aleatoria a 83 agencias de la Comunitat Valenciana, pertenecientes a la asociación. El cuestionario se suministró online entre el 15 de octubre y el 10 de noviembre.