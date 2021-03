Estudiantes de la CEU UCH ponen voz a 16 destacadas científicas en una exposición virtual

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) celebra el Día Internacional de la Mujer con una exposición virtual dedicada a 16 mujeres que han sido impulsoras de la innovación en sus respectivos ámbitos de conocimiento.

Mediante esta iniciativa, 16 alumnas de la universidad han prestado su voz para narrar en primera persona, mediante vídeos, la historia de estas científicas y sus principales hallazgos, en un recorrido virtual que puede realizarse en este enlace.

La exposición, titulada 'Las mujeres, impulsoras de la innovación', ha sido organizada por la Unidad de Igualdad y la Biblioteca-CRAI de la CEU UCH y se suma a las más de veinte actividades organizadas en todos los Grados y campus universitarios, para visibilizar el papel de las mujeres en el avance científico en distintos ámbitos de conocimiento.

En la muestra virtual se destaca el papel relevante de mujeres pioneras en ámbitos con el movimiento medioambientalista, los medios de comunicación y el idioma, el diseño de interiores y productos, las telecomunicaciones, la zoología, la biología, la física o la salud.

Entre ellas, Rosalind Franklin, una de las impulsoras de la biología moderna; María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español; Rachel Carson, pionera del movimiento ambientalista contemporáneo; Temple Grandin, impulsora del bienestar de los animales; Eileen Gray, considerada una visionaria del diseño de muebles e interiores; Lise Meitner, descubridora de la fisión nuclear; o Katharine Graham, presidenta de The Washington Post Company durante el caso 'Watergate', entre otras. Dieciséis estudiantes ponen su voz a estas mujeres innovadoras en la serie de vídeos que reúne la muestra virtual.

ACTIVIDADES EN LOS TRES CAMPUS

Desde distintas asignaturas de los Grados que se imparten en la CEU UCH en Valencia, Elche y Castellón se han organizado debates, charlas con expertos, cinefórums y proyecciones audiovisuales, concursos, mosaicos y presentaciones en torno a mujeres científicas relevantes o sobre temáticas relacionadas con las mujeres, como la tecno-violencia machista, con la participación de Marisol Chévez; las finanzas en femenino y su vinculación con los ODS, en una actividad conjunta con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF); el feminismo y la misoginia en el cine, en el cinefórum organizado por la Cátedra Luis García Berlanga de la CEU UCH; la cosificación de la mujer en el lenguaje publicitario, o la doble discriminación de las mujeres con discapacidad.

Entre estas actividades, se rinde homenaje en el campus de Castellón a la impresora valenciana del siglo XVI Jerónima Galés, editora de manuales médicos claves para el avance de la Medicina moderna. En Elche, la Biblioteca-CRAI organiza un mosaico virtual sobre Mujeres Admirables y Admiradas; Y en Valencia, el Servicio de Idiomas celebra debates sobre las mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta. Y el Instituto Superior de Estudios Profesionales ISEP CEU Comunidad Valenciana homenajea a la primera higienista bucodental, Irene Newman, con un vídeo que reúne testimonios de cirujanas maxilofaciales y de higienistas hombres, poniendo en valor el trabajo en equipo y la igualdad entre hombres y mujeres.

Además de las actividades dirigidas por profesores, las estudiantes de la CEU UCH Linh Ta Phuong, del Grado en Farmacia, y Marina Redondo López, de Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, han presentado el juego '¿Quién es ella en la Ciencia?', desarrollado en la Semana de Sostenibilidad World Watchers, dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas.

Los tableros del juego, diseñados mediante una impresora 3D, permiten conocer jugando a 24 científicas de los ámbitos de la Medicina y la Salud. Son bioquímicas como Margarita Salas o Theresa Cory, la obstetra Virginia Apgar, farmacéuticas como María Elisa Álvarez Obaya o Tu Youyou, neurólogas como May Britt Moser, doctoras como la etíope Mamitu Gashe o la joven veterinaria egipcia Mona Mahmoud, entre otras.

También se ha presentado el Trabajo Fin de Máster de la estudiante del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de la CEU UCH Sara Antolín, titulado 'This was made by a woman', en el que reúne a una veintena de referentes femeninos en el campo del diseño: desde Margaret Calvert, autora del diseño de las actuales señales de tráfico, hasta autoras de logos icónicos como el de Nike, creado por Carolyne Davidson. Un trabajo que ha llevado a Sara Antolín a liderar una nueva sección de Valencia Capital Mundial del Diseño (WDCV2022), titulada 'Diseño en Femenino'.