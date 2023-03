Abierta la convocatoria para la IX edición del evento One to One de los guionistas valencianos

Imagen de archivo del evento One to One para proyectos de autores y productores valencianos

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de guionistas de la Comunidad Valenciana EDAV y la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial, organizan el evento 'One to One' para proyectos de autores y productores valencianos en busca de productor o coproductor.

Esta convocatoria --que cumple ya nueve ediciones-- tiene como objetivo impulsar el talento valenciano y favorecer el desarrollo de proyectos audiovisuales de la Comunitat Valenciana. Pueden presentarse a la convocatoria guionistas o equipos de guionista + productor con un proyecto de ficción (cine o televisión) en fase de escritura o desarrollo. Tanto los autores como los productores tienen que ser valencianos (residan o no en la Comunitat) o residentes en este territorio.

La participación es gratuita y la convocatoria estará abierta hasta el domingo 16 de abril a las 23:59 horas. Un comité de valoración formado por representantes de las asociaciones de productores valencianas Productors Audiovisuals Valencians (PAV), Associació Valenciana d'Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents (AVANT) y Associació Valenciana de Productors Independents (AVAPI), así como un miembro del Consejo Territorial de SGAE en la Comunidad Valenciana y un miembro de EDAV, seleccionarán hasta un máximo de doce proyectos, seis en la modalidad de cine (largometrajes) y 6 en la modalidad de televisión (TV movies, series y miniseries).

Este evento se enmarcará por segundo año consecutivo en Promercat, evento similar convocado exclusivamente para productores por el Institut Valencià de Cultura, que también colabora con el evento.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer a un grupo de productores de toda España el día 22 de junio en una jornada en la que se harán las presentaciones de los proyectos, por la mañana, y se mantendrán reuniones uno a uno con los productores participantes, por la tarde.

ASESORÍAS PERSONALIZADAS

Como novedad este año, fruto de la colaboración con la Fundación SGAE, los autores seleccionados podrán acceder a asesorías personalizadas durante el mes previo al evento con el objeto de mejorar las presentaciones y elegir las reuniones más adecuadas para facilitar la viabilidad de los proyectos. Esta asesoría incluirá un taller de preparación al pitch, ofrecido por la organización.

Películas como 'La Innocència', de Lucia Alemany, o 'Vivir dos veces', con guion de la valenciana María Mínguez, se han presentado en convocatorias anteriores de este evento.

Todos los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de acceder al mercado en línea de Filmarket Hub a través de una invitación exclusiva (valorada en 399€), que incluye la exhibición en el catálogo en línea de la plataforma durante tiempo ilimitado dentro de una sección dedicada a EDAV en el área de industria titulada "Selecciones de nuestros Industry Partners".

Asímismo, los proyectos seleccionados por EDAV en el evento One to One serán recomendados y se facilitará el acceso a las más importantes empresas del sector audiovisual y fondos de financiación en busca de proyectos.