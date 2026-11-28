Archivo - Imagen de archivo de los accesos a Cheste por el Gran Premio - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de un autobús en el vial de la salida 334 de la A-3 ha cortado el acceso principal al Circuit Ricardo Tormo, según ha informado la organización en redes sociales.

"Por favor, rogamos paciencia a todos los que vengáis por carretera y que hagáis caso a las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil", concluye el mensaje publicado en 'X'.

Este mismo fin de semana se celebra en el circuito de Cheste el último Gran Premio de la temporada de Moto GP.