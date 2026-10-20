La actividad sanitaria está reestablecida en la zona afectada por la dana excepto en los consultorios de Piles y Poblets

Gómez se reúne con el equipo directivo del departamento de salud de Gandia - GVA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha confirmado que la actividad sanitaria en los municipios afectados por la dana Adam prácticamente se ha reestablecido ya, a excepción de dos consultorios auxiliares: los de Piles y Els Poblets.

Así lo ha transmitido el titular de Sanidad, tras reunirse con el equipo directivo del departamento de salud de Gandia (Valencia), para hacer una evaluación de los efectos producidos por las lluvias en los centros sanitarios de la zona, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, en el departamento de salud de Gandia, el consultorio auxiliar de Piles está cerrado y mientras se realizan tareas de limpieza y reparación de daños los pacientes son atendidos en el consultorio auxiliar de Miramar.

En cuanto al departamento de salud de Dénia, el consultorio auxiliar de Els Poblets permanece cerrado por los daños causados y la asistencia a sus usuarios se realiza en el centro de salud de El Verger.

Sobre la actividad hospitalaria (consultas externas, tratamientos, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica) se está prestando con normalidad, según ha subrayado la Generalitat.

Teniendo en cuenta la actividad sanitaria en general, la Conselleria de Sanidad ha reprogramado más de 3.500 citas entre los dos departamentos de salud. De ellas, al de Gandia corresponden más de mil de consultas externas y más de 900 de atención primaria. Al departamento de Dénia pertenecen más de 600 citas de consultas externas y más de mil de atención primaria.

Entre el lunes y el domingo se ha enviado alrededor de un millón de mensajes SMS a los usuarios de los municipios afectados por la alerta meteorológica, con el fin de mantenerles informados de que sus citas serían reprogramadas si no podían acudir como consecuencia de la dana Adam.

Asimismo, el conseller ha informado que la situación del transporte sanitario programado es "totalmente normal" en el día de hoy y se han realizado los servicios "sin incidencias". Todos los pacientes crónicos de oxigenoterapia y hemodiálisis han podido recibir su tratamiento de manera habitual.

Marciano Gómez ha querido transmitir un mensaje de "agradecimiento a todo el personal que ayer prolongó su jornada" y al que se pudo incorporar para prestar la asistencia a todas aquellas personas que precisaban atención sanitaria.

"Desde aquí mi agradecimiento a todos los profesionales que en circunstancias tan difíciles como las de ayer demostraron, una vez más, su vocación como servicio esencial para el cuidado de la ciudadanía", ha remarcado.

CONSEJOS SALUD PÚBLICA

El conseller se ha referido también a las acciones que están llevando a cabo, desde este lunes, los profesionales de la Dirección General Salud Pública, así como sobre las recomendaciones a seguir por la población con el fin de evitar consecuencias en la salud que pudieran derivarse de las inundaciones.

Entre ellas, se destaca que los niños, las mujeres embarazadas y las personas con problemas respiratorios, como asma, o con el sistema inmunitario debilitado no deben participar en las tareas de limpieza.

En este proceso se deben tener presente consideraciones como cortar el gas y la electricidad; protegerse nariz, boca y ojos, usar pantalones y camisas de manga larga, guantes protectores y botas de goma; abrir las ventanas y puertas para ventilar; retirar todos los enseres mojados, el agua estancada, lodo y barro; limpiar las paredes y suelos y desinfectar.

La Dirección General de Salud Pública advierte de que ciertos elementos que hayan estado sumergidos en agua pueden ser "insalubres". En general, los materiales que están húmedos y no pueden limpiarse y secarse por completo en el plazo de 24 a 48 horas deben desecharse, ya que "pueden seguir siendo una fuente de proliferación de microorganismos y presencia de moho".

En el caso de encontrar cadáveres de animales "deben manipularse lo menos posible" y usando el equipo de protección correcto. Se debe evitar el contacto con los fluidos corporales y seguir las instrucciones del Ayuntamiento para deshacerse de ellos.

Por otro lado, no se debe ingerir ningún alimento que pueda haber estado en contacto directo con el agua de la inundación. En todo caso, recuerda que se debe seguir siempre las instrucciones de conservación del etiquetado.

Las basuras, así como cualquier tipo de residuo orgánico generado deben ser mantenidos aislados para que no puedan contaminar a otras personas, suelos o agua. Sobre el suministro y el consumo del agua, desde Salud Pública se recomienda seguir las indicaciones que realice cada Ayuntamiento.