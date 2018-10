El actor Héctor Alterio pone en valor la poesía este sábado en el Musical con su obra 'Como hace 3.000 años'

Publicado 29/10/2018 18:14:40 CET

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre el Musical presenta el próximo sábado 3 de noviembre a las 20.30 horas 'Como hace 3.000 años', el trabajo más personal del actor hispano argentino Héctor Alterio en el que pone en valor la poesía reinterpretando poemas de León Felipe junto con el músico José Luis Merlín a la guitarra.

La propuesta de Alterio, ha indicado el teatro en un comunicado, es "sumamente original", ya que "no dice los poemas de una forma clásica sino que los interpreta, de esta forma no es la métrica o la melodía la que marcan su camino sino la interpretación, no busca solo la esencia sino la actuación".

La selección de los textos no tienen un denominador común, sin embargo resaltan la manifestación de unos sentimientos comunes entre los autores y el intérprete, coincidencias que existen debido a la implicación emocional de Alterio con el espectáculo, han indicado.

"No recito los versos como se hace habitualmente, como los poetas escriben para que sea leída, lo expreso como si fuera un dialogo de teatro. Aquí lo importante es que yo sienta el texto y me lo crea y eso es lo que intentamos hacer con José Luis Merlin a la guitarra que además hace unos solos a la guitarra maravillosos", ha manifestado Alterio.

El título del espectáculo se inspira en una obra del poeta argentino Esteban Agüero que en su momento fantaseaba con la atención que 3.000 años atrás generaban los versos de Homero: "Hemos cogido el título porque nuestra intención es la misma, poder fantasear con que alguna vez la poesía vuelva a aglutinar a tantas personas en torno a ella", ha explicado Alterio. Y es que, como el propio actor reconoce, la intención del espectáculo es que la pasión por la poesía "vuelva a resurgir".

HÉCTOR ALTERIO Y 'COMO HACE 3.000 AÑOS'

Considerado uno de los renovadores del teatro argentino en los años 60 con la creación de la compañía 'Nuevo Teatro' participó en innumerables proyectos cinematográficos tanto en Argentina como en España donde se exilió en 1975 tras las amenazas de la 'Triple A'. En 2004 recibió en Goya de Honor por su trayectoria.

'Como hace 3.000 años' se representará en el Teatre El Musical el sábado 3 de noviembre a las 20.30 horas. El carácter intimista de la pieza se reforzará con la presencia del público en el mismo escenario en lugar de en el patio de butacas. Las entradas para el espectáculo están agotadas desde hace varias semanas.