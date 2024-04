El actor Javier Pereira, galardonado con el 'Premio Ciudad de Alicante' del Festival de Cine de Alicante

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Pereira, ganador de un Goya al mejor actor revelación por 'Stockholm', será galardonado con el 'Premio Ciudad de Alicante' de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Esta distinción reconoce la trayectoria de jóvenes actores y actrices del país.

El premio se entregará en la gala inaugural del certamen, el 18 de mayo en el Teatro Principal de Alicante. Pereira regresa al certamen dos años después, tras participar en 2022 en su debut como director, con su cortometraje 'Suelta', según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Pereira se ha mostrado ilusionado con el galardón, que ha afirmado qeu es "un honor" recibirlo. "Estar al lado de los grandísimos compañeros que lo han recibido otros años me llena de satisfacción. Con una inmensa alegría he recibido la noticia, y me confirma que estoy yendo por buen camino. Me dará muchas fuerzas para seguir disfrutando de la profesión que amo", ha subrayado.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha expresado que está "muy contento" de recibir de nuevo en este Festival a Javier Pereira, "pero esta vez para rendirle un merecido homenaje a su joven, pero extensa trayectoria". "Un actor que además se ha atrevido a dar el salto a la dirección, demostrando que es polifacético, ha puesto en valor.

El galardón que recibirá el actor se le entregó el pasado año a Nathalie Poza. En ediciones anteriores, fueron galardonados actores y actrices como Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.

El 21º Festival de Cine de Alicante se celebrará del 18 al 25 de mayo de 2024 y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Ciudad de la Luz, Casa Mediterráneo, À Punt Media y otras empresas colaboradoras.

CARRERA

Javier Pereira se formó como actor en la escuela de Cristina Rota y debutó ante las cámaras en 1997. Entre sus primeros trabajos actorales destacan las series 'Nada es para siempre' (1999-2000) y 'Al salir de clase' (1997-2001).

En cine ha trabajado con directores de la talla de Montxo Armendáriz y Sánchez Arévalo. Protagonizó 'Tu vida en 65 minutos', 'La bicicleta' y 'Días azules', entre otras. Además, estuvo bajo las órdenes de Gerardo Herrero en 'Heroína', donde encarnó a un veinteañero heroinómano junto a Adriana Ozores, en el papel de su madre. En 2007 protagonizó la película 'Aparecidos', de Paco Cabezas junto a Ruth Díaz.

En televisión, ha formado parte de series como 'Gran Hotel', 'La República', 'Ángel o demonio' y 'Cuestión de sexo'. En los escenarios ha participado en numerosos montajes.

En febrero de 2014 ganó el Goya a mejor actor revelación por 'Stockholm' de Rodrigo Sorogoyen. En 2016 estuvo nominado como actor de reparto por 'Que Dios nos perdone', también bajo la dirección de Sorogoyen.

En 2022 escribe y dirige 'Suelta', su primer cortometraje con el que ha obtenido la Mención Especial del Jurado a Mejor Dirección en la Semana de Cine de Medina del Campo, el Premio del Público y de PNR al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine Skyline Benidorm.

Ha formado parte, en 2023, en las series 'Sentimos las molestias', '4 estrellas' y 'Sagrada Familia'. Actualmente está participando en el montaje teatral 'Una semana nada más' dirigido por Raquel Pérez. Además, tiene pendiente el estreno en España de 'La niña de la cabra' dirigida por Ana Asensio, 'El Instinto' de Juan Albarracín y 'El escuerzo' dirigida por Augusto Sinai.