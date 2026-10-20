Un acusado del bulo del 'caso Bar España' afirma que nunca dio por bueno nada y que solo pretendía que se investigara

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CASTELLÓ 20 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El primer acusado del bulo del 'caso Bar España' en declarar en el juicio que se sigue en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón, que se defiende así mismo ya que es abogado, ha declarado este martes por videoconferencia en respuesta a una de las acusaciones que él nunca dio por bueno nada de lo que se denunció y que solo pretendía que se investigara.

Al respecto, considera que hubo una "ausencia absoluta" de investigación por parte de la Fiscalía y de las otras autoridades competentes. "Yo solo me limité a hacer una actuación profesional para solicitar la investigación y que se llegara a la conclusión de quién era víctima y quién no", ha añadido.

Así, el acusado se ha referido al encargo que recibió en 2016 por parte una persona que el fiscal sitúa como el iniciador del bulo, ya fallecida, para personarse en los juzgados. El procesado ha señalado que, ante las denuncias que le aportó dicha persona en un documento, elaboró un informe para que se investigasen los hechos y se determinase si las mismas eran verídicas o falsas.

En dicho documento, según el procesado, se señalaban hechos que indicaban la existencia de una red de pederastia, con 13 supuestos asesinatos, dos de ellos de menores de edad. Además, el acusado ha subrayado que, en su informe, él recomendaba que las autoridades competentes investigaran los hechos denunciados.

"Yo puse sobre la mesa hechos que no se han investigado, por lo que ahora el informe que realicé queda en aguas de borrajas", ha destacado el acusado.

El acusado, a preguntas del fiscal, ha confirmado que el informe que realizó en 2016 y otro posterior los hizo llegar a varias instituciones, entre ellas a la Casa Real, la Fiscalía contra la Corrupción, la Generalitat Valenciana, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y a la UCO, así como a políticos como Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, con el fin de que los hechos denunciados "no volvieran a producirse". Preguntado si pudo comprobar si los hechos denunciados se habían producido, el acusado ha dicho que no pudo "por falta de medios económicos".

Así mismo, el procesado ha señalado que la documentación en la que basó su informe tenía una apariencia "muy grande" de verosimilitud. "Me impresionó mucho lo que leí y por eso insté a los organismos competentes para que colaboraran en la investigación", ha dicho.

Antes de declarar el acusado, el fiscal ha pedido que se tuviera en cuenta como prueba, respecto a la petición de prescripción de los delitos por parte de las defensas o al arrepentimiento de los acusados, varios enlaces en redes sociales en los que siguen produciéndose publicaciones respecto al bulo del 'caso Bar España', lo que ha sido rechazado por el juez al considerar que no se puede atribuir la autoría de los videos que aparecen en dichos enlaces a los acusados.

Por otra parte, el juez también ha rechazado la petición que realizaron las defensas el pasado viernes respecto a la falta de legitimación activa de la Fiscalía en relación a los delitos de injurias y calumnias de particulares.

El fiscal acusa en este juicio a seis personas por difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló. Además, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.