Adif seguirá trabajando durante la noche para reanudar la circulación de trenes de alta velocidad "lo antes posible"

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reparación de la catenaria se prolongarán durante la noche para "normalizar lo antes posible" la circulación de trenes de alta velocidad que enlazan Madrid y la Comunitat Valenciana, que ha sido suspendida por completo este viernes tras una avería que ha dejado sin tensión un tramo de vías en Monteagudo de las Salinas (Cuenca).

Según han informado desde Adif a Europa Press, los equipos técnicos han liberado a las 18.13 horas las vías tras la retirada de los trenes que se encontraban retenidos en el trayecto, han "intensificado" los esfuerzos y trabajan "de forma decidida" para "acelerar en la manera de lo posible" el restablecimiento de la circulación.

No obstante, han indicado que no se prevé restaurar la circulación en la tarde-noche de este viernes y no han precisado si los viajes de trenes de alta velocidad podrán retomarse este sábado.

Desde las 11.56 horas de este viernes se encuentra sin tensión la vía y se están viendo afectadas las relaciones Madrid - Levante de ancho estándar. Ha quedado interrumpida la circulación de Iryo, Ouigo, Avlo y AVE, según han informado Adif y Renfe.

Renfe ha asegurado --alrededor de las 20.30 horas-- que no cuentan con "ninguna previsión todavía" respecto al restablecimiento de la circulación, por lo que han aseverado que se mantienen a la espera de que se le dé "vía libre". En este sentido, han insistido que, en el momento en el que se reponga la normalidad, "automáticamente se restablecerán los servicios" del operador (AVE y Avlo).

PRIMERAS CANCELACIONES PARA ESTE SÁBADO

Por su parte, Ouigo ha cancelado el tren 6473 con salida de la estación Joaquín Sorolla (València) a las 07.30 horas de este sábado y llegada a la estación Chamartín-Clara Campoamor (Madrid) a las 09.24 horas.

Los pasajeros, que ya están siendo informados, recibirán una compensación del 100% o un cambio gratuito de fecha de sus billetes, ha informado el operador.

SOLUCIONES DE LOS OPERADORES

Desde Ouigo han cancelado todos sus trenes para este viernes, una situación que afecta a 3.983 viajeros, quienes ya han sido informados. Además, los pasajeros recibirán una compensación del 100% o cambio de fecha y un 200% del billete en reembolso o Boucher.

Para los trenes de Renfe detenidos en el trayecto, se ha establecido un servicio lanzadera de buses entre Albacete y Cuenca. Además, el operador público ha habilitado material vacío desde Fuencarral para rescatar a los viajeros de un tren Ouigo detenido en el trayecto.

Asimismo, Renfe --que tras la avería ha cancelado todos los trenes programados para este viernes-- ha reforzado personal de información y atención al cliente en las estaciones afectadas, y ha contactado con los viajeros afectados para ahorrarles el desplazamiento hasta su estación de origen y comunicarles que pueden cambiar su billete para viajar otro día o anularlo sin coste.

Por su parte, desde Iryo ha facilitando autobuses para poder evacuar a los pasajeros de los trenes afectados. El operador ha asegurado que devolverá el importe de los billetes a aquellas personas que lo soliciten. La circulación de los trenes entre Madrid y València y Alicante ha quedado suspendida este viernes y la compañía prevé que será reanudada este sábado.

SE HA VIVIDO "UN CAOS"

La avería ha puesto a prueba la "paciencia" de los afectados por la suspensión este viernes de los trenes de alta velocidad entre València y Madrid, que han permanecido hasta "tres horas y media o cuatro parados" dentro de los vagones mientras esperaban "soluciones".

Entre los perjudicados, uno de los pasajeros que viajaba a bordo del tren de la compañía Ouigo que ha salido a las 07.30 horas de València con destino Madrid ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los viajeros han estado "un par de horas" con el tren detenido en la vía, a unos 35 kilómetros de Cuenca, hasta que finalmente han abierto las puertas del convoy y les han permitido bajar.

Más tarde, según ha relatado, la compañía ha comenzado a enviar autobuses para trasladar a los pasajeros afectados --unos 400 solo en el citado tren-- hasta la estación de Cuenca. En el primer vehículo han subido personas mayores, dependientes o adultos que viajaban con menores de edad, ha detallado, al tiempo que ha agregado que "muchos otros" viajeros han permanecido esperando.

Los afectados han denunciado la falta de información, al haber sido cancelados sus trenes "sin haber recibido ni un SMS ni un correo", y han criticado que no les han ofrecido "opciones alternativas" para el trayecto, con la "única posibilidad" de cambiar el billete para este sábado, "pero a partir de la una del mediodía".

En las estaciones de Chamartín (Madrid) y Joaquín Sorolla se ha vivido "un caos", con miles de personas "atrapadas" sin buses ni aviones y con las webs de coches de alquiler "saturadas". En el caso de la estación valenciana, centenares de pasajeros han permanecido sentados en el suelo, apoyados en las columnas y buscando enchufes en el vestíbulo para cargar sus móviles. Mientras, en los puestos de atención al cliente se han formado largas colas viajeros buscando alternativas para completar sus viajes en otros medios de transporte.