Adif trabaja con bombas auxiliares para evacuar el agua del túnel y restablecer la circulación entre Madrid-València

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras, ha manifestado que desde Adif están trabajando con un grupo de bombas auxilares para poder evacuar el agua del túnel de San Isidro y restablecer la circulación de trenes entre Madrid y València.

Contreras se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación para explicar los detalles del incidente provocado por un incendio en el pozo de bombas de agua del túnel de San Isidro.

El director ha indicado que se ha recurrido a las bombas auxiliares para evacuar el agua "lo antes posible" y "poder dar paso a los trenes". Preguntado por si hay alguna previsión al respecto, ha dicho que "no": "Estamos esperando a ver a qué ritmo podemos evacuar el agua y, a partir de ahí, tener una previsión", ha afirmado.

Ha recordado que sobre las 3.30 horas han recibido una información relacionada con que los túneles de acceso a Valencia estaban ocupados y se había visto unos 80 centímetros de agua sobre la cota de carril.

Además, había una denuncia tanto a bomberos como a policía local porque estaba saliendo humo de las arquetas. A partir de ese momento, y cuando se ha podido acceder al lugar, debido a que había una concentración de monóxido de carbono, "se ha intentado solucionar la incidencia lo más rápido posible", ha señalado.

EQUIPO DE 50 PERSONAS

Adif ha concretado en un comunicado que en los trabajos para evacuar el agua trabaja un equipo integrado por más de 50 personas. Se estima que el incendio ha quemado el cableado de las bombas, aunque todavía no ha sido posible acceder. El nivel freático del túnel está por debajo del nivel del mar y las bombas cumplen la función de achicar el agua, han indicado las mismas fuentes.

Como siempre en el caso de incidencias, se ha activado el protocolo con bomberos del Ayuntamiento de València y resto de Fuerzas de Seguridad del Estado. Los bomberos han sofocado el incendio a las 6.05 horas. El incendio ha provocado humo en el túnel y, de forma inmediata, no se ha podido operar dentro por el alto nivel de CO y O2.



Una vez comprobado que las bombas no estaban evacuando agua se han activado alternativas --entre ellas, se ha solicitado un camión bomba para sacar agua y se trabaja en las bombas dañadas-- y finalmente se ha optado por montar una bomba auxiliar, que ha llegado a las 12:15 horas.

"Las valoraciones iniciales han hecho pensar en una incidencia que podría resolverse en un plazo prudencial", han apuntado desde Adif. Una vez comprobados los daños, antes de las 8 horas, se ha suspendido la salida de trenes.

En estas circunstancias "se ha mantenido permanente comunicación con las empresas ferroviarias para su valoración y la definición de sus planes alternativos de transporte", han señalado. Adif ha abierto una investigación, pero hasta el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio.