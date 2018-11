Administraciones valencianas se vuelcan con Dani Mateo y le ofrecen espacios para acoger el espectáculo cancelado

Actualizado 08/11/2018 21:45:48 CET

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Administraciones de la Comunitat Valenciana han trasladado su apoyo al humorista Dani Mateo tras la cancelación de sus funciones de 'Nunca os olvidaremos' en el Teatro Olympia de València y le han ofrecido acoger el show en espacios como el Palau de la Música, el Palacio de Congresos o La Marina de València. La Generalitat también estudiará la disponibilidad de sus salas para albergar el espectáculo.

El 'president', Ximo Puig, ha mostrado el respaldo del Gobierno valenciano a Mateo en un mensaje en su cuenta de Twitter: "La libertad de expresión siempre debe estar por encima de la intolerancia", ha reivindicado, y ha subrayado así que "no es cuestión de preferencias, sino de derechos".

Puig también ha manifestado que "las amenazas que ha sufrido el Teatro Olympia son inadmisibles", en relación a las que ha recibido la sala a raíz del 'sketch' que protagonizó Dani Mateo en 'El Intermedio', donde simulaba sonarse los mocos con la bandera española. España 2000 había convocado una concentración ante el teatro porque, según ha señalado en un perfil social, "el ultraje a la bandera no puede salir gratis".

Las muestras de apoyo al humorista también han llegado por parte del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que ha reivindicado en un 'tuit' que "la libertad de expresión siempre ha de ganar la partida a los intolerantes", tras explicar que Cultura estudia la disponibilidad de sus espacios.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha ofrecido directamente a Mateo el Palau de la Música y ha defendido en Twitter que cualquier ataque a la libertad de expresión merece su "enérgica condena y máxima solidaridad con quien se ve coartado", pero también "una reflexión colectiva para que nadie nos robe la democracia".

Como presidenta del auditorio, la edil de Recursos Culturales, Gloria Tello, también ha trasladado el ofrecimiento al actor a través de un 'tuit' y lo ha definido como un "'#PalauObert' con la cultura y la libertad de expresión".

"NOS PLANTAMOS FRENTE A LA INTOLERANCIA"

Bajo el mismo prisma, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha asegurado en la red social que el Palacio de Congresos puede acoger a Mateo: "València tiene que ser la ciudad de las libertades; en pleno siglo XXI nadie tiene el derecho a limitar cualquier expresión artística. ¡Viva el humor y fuera la intolerancia! '#VLCsenseLímits'".

"En el Palau de la Música, el Palacio de Congresos o en cualquier espacio público de la ciudad. Hoy en València todas juntas y juntos nos plantamos frente a la intolerancia y el miedo", ha proclamado la primera teniente de alcalde.

El también socialista Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, ha defendido en su cuenta que "la libertad de expresión es el núcleo sobre el que se asienta una democracia". Y ha enfatizado: "No al Miedo, no a la persecución, no a las amenazas. Solidaridad absoluta e incondicional con '@teatroolympia' y '#DaniMateo'".

Desde la cuenta oficial del PSPV-PSOE se han sumado a este alegato, afirmando que "no podemos dar pasos atrás; la libertad de expresión es la base de la democracia y las amenazas son intolerables en una sociedad libre".

"NI UN PASO ATRÁS CONTRA EL ODIO"

De Compromís, el síndic en el parlamento valenciano, Fran Ferri, ha llamado a no dar "ni un paso atrás contra el odio y la intolerancia", en un mensaje junto a las etiquetas "'#AmbValentia #AmbLlibertat #AmbHumor'". La cuenta oficial de la coalición se ha sumado "en defensa de la '#LlibertatExpressió'".

Por su parte, el presidente de Les Corts, Enric Morera, se ha mostrado "muy orgulloso" de que las instituciones valencianas hayan ofrecido a Dani Mateo espacios públicos para representar su obra. "Basta de intolerancia y persecución a la libertad de expresión. '#StopFeixisme'", ha exclamado en un 'tuit'.