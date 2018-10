Aemet prevé un otoño más lluvioso de lo normal en la Comunitat frente al del año pasado, el más seco desde 1950

Publicado 21/09/2018 14:20:03 CET

Las temperaturas siguen una tendencia "totalmente coherente" con el cambio climático y dejan el octavo verano más cálido

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) augura un otoño con más lluvias de lo habitual en la Comunitat Valenciana e incluso un mes de octubre con "tormentas fuertes", aunque nada indica, por el momento, que vaya a haber episodios de 'gota fría'. Estas previsiones contrastan con los datos el otoño pasado, el más seco desde que se tienen datos (1950).

En lo que se refiere a temperaturas, se espera que en la mitad norte de la Comunitat estén por encima de los valores medios, mientras que en el sur no se tienen indicadores de si irán en un sentido o en otro, por lo que "lo más probable" es que estén en la media.

Así lo ha avanzado el delegado de Aemet en la Comunitat, Jorge Tamayo, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del verano climatológico, el octavo más cálido desde 1950, con 23,6ºC de temperatura media, un 0,6% más alta de lo normal. A su vez, ha sido un verano "muy húmedo", con precipitaciones un 72% por encima de los valores medios que alcanzan los 97,1 litros por metro cuadrado.

En este sentido, el jefe de climatología de Aemet, José Ángel Núñez, ha apuntado que si se observa la evolución de las temperaturas tanto en la época estival como en el resto de estaciones, se aprecia un aumento de las temperaturas en los últimos años "totalmente coherente con los escenarios del cambio climático". De hecho, de los diez veranos más cálidos que se han vivido en la Comunitat, siete están en el siglo, a partir de 2001, ha subrayado.

Sin embargo, a pesar de registrar temperaturas más altas de lo normal, ha sido menos caluroso que el del año pasado y "no ha habido tanta sensación de calor", dado que no se han producido olas de calor o situaciones de poniente, ha apuntado Tamayo. Los picos más altos de calor se han registrado entre el 23 de julio y el 10 agosto. En esta franja destaca el 5 de agosto, fecha en la que las mínimas nocturnas no bajaron de 26,5ºC en Castellón, su mínima más alta desde 1919.

Las precipitaciones durante estos meses de junio, julio y agosto han superado un 72% los valores normales, hasta alcanzar los 97,1 l/m2. Las más altas se han registrado en el interior norte de Castellón, donde destacan las lluvias en El Toro y Villafranca del Cid. También en España se han vivido lluvias por encima de lo normal, aunque en su caso un 22% por encima de lo habitual.

Las lluvias veraniegas suelen ir asociadas a tormentas y este trimestre ha sido especialmente "tormentoso", aunque su distribución ha sido "muy irregular". En muchas localidades del interior de Valencia y Castellón, de la mitad sur de Valencia y del norte de Alicante, el número de días de tormenta es diez días superior al promedio del período de referencia, que se sitúa entre los 10-15 días.

Entre días de lluvias más intensas, destacan el 2 y 3 de junio en Alginet, el 28 del mismo mes en Montanejos --donde llegaron a caer 65,6 l/m2 en 30 minutos--, del 16 al 18 de agosto en Jávea y Viver, y otras tormentas intensas en julio repartidas por todo el territorio. Además, este mes de septiembre está siendo también "muy tormentoso" y destacan las trombas marinas del día 7.

AÑO HIDROLÓGICO "SECO"

A unos días para finalizar el actual año hidrológico, que transcurre entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, el delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha manifestado que está teniendo un carácter pluviométrico "seco", con una precipitación media de 386,3 l/m2, es decir, un 24% inferior a lo que se considera normal (507,8 l/m2).

La causa fundamental, ha explicado, se encuentra en el otoño de 2017, el más seco de la serie desde 1950. Ese déficit de lluvias se ha arrastrado todo el año a pesar de que el comportamiento en invierno y primavera fue "normal" y verano ha sido "muy húmedo". En la climatología de la Comunitat, normalmente otoño es la estación que más precipitación aporta al balance --un 37% del total-- pero este año hidrológico ha sido la que menos ha aportado, únicamente un 9%. No obstante, gracias al resto de estaciones, en la cuenca del Júcar las precipitaciones acumuladas están al 95% de lo normal.