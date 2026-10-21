Aena licita la renovación de la pista del Aeropuerto de Valencia y realizará cierres nocturnos para los trabajos

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VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aena ha licitado el contrato para la realización de tres importantes actuaciones que se van a realizar en los próximos años en el Aeropuerto de Valencia. El expediente, que asciende a 41.658.023,15 euros, comprende la renovación de la pista 12-30, la adecuación de varias calles de rodaje y la mejora del camino perimetral, según ha informado la entidad en un comunicado.

Estas actuaciones tendrán una duración de 27 meses y está previsto que se lleven a cabo entre mayo de 2027 y julio de 2029. Para ejecutar los trabajos, y debido a las características de las actuaciones sobre la infraestructura, será necesario realizar cierres nocturnos, de 22.00 a 6.00 horas, para ejecutar las obras de mayor envergadura.

Este cierre se llevará a cabo "de manera coordinada" y "en colaboración" con todos los actores involucrados en la operativa del aeropuerto. Según ha detallado Aena, tanto las aerolíneas como las diferentes empresas que prestan servicios en el aeropuerto recibirán información "precisa" sobre la planificación de las obras con la "suficiente antelación" para que puedan reprogramar sus operaciones en aeropuertos alternativos y reorganizar su actividad.

El contrato licitado tiene como actuación de "mayor calado" la renovación integral de la pista 12-30 del Aeropuerto de Valencia y la mejora de diversas infraestructuras asociadas del campo de vuelos.

Los trabajos contemplan la renovación del pavimento de la pista y sus márgenes, la corrección de pendientes y trabajos de nivelación, la modernización de los sistemas de ayudas visuales para las aeronaves mediante la sustitución del balizamiento y del sistema de luces de apoyo para los pilotos (PAPI) por tecnología LED, así como la adecuación de canalizaciones y redes de drenaje.

La licitación incluye también la mejora de la configuración de varias calles de rodaje para permitir una "mayor eficiencia operativa" en ellas, la renovación de la señalización y de los letreros aeronáuticos y el refuerzo de las instalaciones eléctricas asociadas al balizamiento.

Asimismo, el proyecto dispone la adecuación del camino perimetral del aeropuerto mediante actuaciones de rehabilitación, pavimentación y ejecución de nuevos tramos de vial, contribuyendo así a mejorar su seguridad, operatividad y fiabilidad.