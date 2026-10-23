'Afines' explora la conexión entre dos cuerpos en el Teatre Arniches de Alicante

Representación de 'Afines' - GVA

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches de Alicante, del Institut Valencià de Cultura (IVC), acogerá el espectáculo de danza 'Afines', de la compañía Marcat Dance, este sábado a las 20.30 horas. La propuesta explora la conexión entre dos cuerpos.

Así, la pieza celebra la posibilidad del encuentro y la unión entre las personas, más allá de las experiencias individuales y de las identidades que las definen, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

A través del movimiento, dos cuerpos comparten un mismo lenguaje, un espacio y un tiempo, construyendo un universo común en el que la conexión con el otro se convierte en el eje de la propuesta.

El espectáculo plantea una reflexión sobre la capacidad de las personas para reconocerse en el otro y encontrar puntos de conexión incluso en medio de las diferencias. La creatividad se presenta como una herramienta para establecer vínculos y abrir nuevas posibilidades de entendimiento.

La dirección artística corre a cargo de Mario Bermúdez y Catherine Coury, que también interpretan la obra. Ambos lideran la compañía de danza contemporánea Marcat Danza, fundada en 2016, con sede en Vilches (Jaén).

Según ha resaltado la Generalitat, su trabajo se caracteriza por una "gran fuerza emocional" y la investigación del movimiento como vía para explorar la conexión humana, la naturaleza y las distintas culturas.

Con una "sólida proyección internacional", ha continuado, la compañía ha presentado sus creaciones en festivales y escenarios de Europa, Asia y América, como Jacob's Pillow (Estados Unidos), Vanguard Body (China) y la Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia).

Su trayectoria ha sido reconocida con galardones entre los que figuran los Premios Lorca, los Premios PAD y los Premios Escenarios de Sevilla. La compañía también realiza una labor pedagógica y organiza el Festival Vildanza, dedicado a la danza contemporánea.