Agricultura inicia el pago de 35,5 millones del anticipo de la PAC a más de 25.000 agricultores y ganaderos

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VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha iniciado el pago de 35.505.844 euros correspondientes al primer anticipo de las ayudas directas de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) de 2026, que beneficiará a 25.138 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana.

La distribución provincial del importe de este primer pago corresponde al 51 % en Valencia, el 25 % en Alicante y el 24 % en Castellón, según ha informado la Generalitta en un comunicado.

El anticipo, que se enmarca en el proceso de simplificación de la PAC y facilita la tramitación de los expedientes y el adelanto del pago de las ayudas al sector agrario valenciano, se produce en un año marcado por las dificultades a las que se enfrenta el sector por el encarecimiento de los insumos y los problemas de comercialización derivados de la situación de los mercados internacionales. En este contexto, los pagos contribuyen a aliviar las necesidades de liquidez de las explotaciones.

El adelanto permite a los beneficiarios disponer de una parte de las ayudas antes de que comience el periodo ordinario de pagos. Esta liquidez resulta especialmente importante en un momento del año en el que las explotaciones deben afrontar gastos de producción, adquirir suministros y preparar las siguientes campañas agrícolas y ganaderas.

El director general de la PAC, Ángel Marhuenda, ha señalado que "la simplificación que hemos aplicado permite completar los expedientes con mayor rapidez y adelantar los pagos respecto a campañas anteriores"

Las ayudas directas de la PAC incluyen instrumentos de apoyo a la renta de agricultores y ganaderos, entre ellos la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, las ayudas complementarias para jóvenes agricultores, los ecorregímenes y las ayudas asociadas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas. La inclusión de cada línea en los anticipos depende de la normativa aplicable y de los controles correspondientes.

Los abonos en concepto de anticipo continuarán de forma ininterrumpida hasta el 30 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre comenzará el pago del saldo de las ayudas, cuyo plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2027.

El director general de la PAC ha subrayado que "el camino que ha emprendido el Consell para simplificar procedimientos nos permite ir mejorando cada día, ofreciendo a nuestro sector agrario el máximo apoyo y la mejor atención."

En el mismo sentido, ha resaltado que "hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de una manera más sencilla, y por eso vamos a continuar exigiendo en Madrid y en Bruselas la implementación de un sistema de ayudas simplificado para el nuevo periodo de programación PAC, que se iniciará previsiblemente en 2028".