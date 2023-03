Albert Rivera, "respetuoso" ante la situación de Cs en Alicante: "Son los partidos quienes han de tomar decisiones"

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fundador y expresidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, se ha mostrado "respetuoso" con la situación de la formación 'naranja' después de la salida del partido de los diputados de la Diputación de Alicante Julia Parra y Javier Gutiérrez, quienes mantendrán sus competencias en la corporación como vicepresidenta primera y diputada de Cultura y diputado de Infraestructuras, respectivamente. "Son los partidos y sus dirigentes los que tienen que tomar decisiones", ha expresado.

Así se ha pronunciado este jueves el exdirigente de Cs, al ser preguntado por los medios de comunicación en Alicante, antes de participar en el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo', junto con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Durante esta semana, los dos representantes de Cs en la Diputación de Alicante, que forman parte del equipo de gobierno tras un pacto entre la formación naranja y el PP, han abandonado el partido y han pasado al grupo de no adscritos. El lunes fue Javier Gutiérrez, responsable de Infraestructuras, quien se dio de baja de la formación, y el equipo de gobierno confirmó que mantendría sus competencias.

La cúpula de Cs exigió al presidente de la Diputación, el 'popular' Carlos Mazón, el cese de Gutiérrez, a quien considera un "tránsfuga" y este miércoles mantuvo una reunión con Parra para trasladarle que romperían el pacto de gobierno si no se producía el cese, por lo que Parra debería abandonar sus competencias. No obstante, este jueves la vicepresidenta de la Diputación ha anunciado que abandona Cs, a quien ha tachado de partido "a la deriva", y la corporación provincial también ha afirmado que mantendrá sus competencias.

Consultado por la situación del partido que fundó, Rivera ha apuntado que se trata de un asunto de política orgánica de la formación 'naranja' y se ha mostrado "respetuoso". "Creo que uno tiene que ser liberal, yo lo soy en consecuencia, de dejar hacer a los demás, de tomar decisiones. Solo les deseo, obviamente, lo mejor a los que he compartido trayecto y muchos años de trabajo, especialmente en lugares como Alicante, donde hemos tenido grandes resultados, o la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

El expresidente de Cs ha reiterado que desde que dejó la política decidió no opinar sobre ella ni sobre el que fue su partido. "He sido muy respetuoso desde que salí el primer día de la política con Cs y sus dirigentes y no lo voy a dejar de ser ahora que tienen dificultades, me parecería absurdo hacerlo de esa manera", ha recalcado.

"NO METERME EN EL ÁMBITO ORGÁNICO"

"Creo que es más elegante y me parece más sensato y coherente, con lo que he hecho de salir del todo de la política, no meterme en el ámbito orgánico", ha resaltado. En la misma línea, ha añadido que a él no le gustaba que le dijeran "desde fuera" lo que debía hacer de forma orgánica, por lo que le parecería "muy ventajista hacerlo ahora".

"Visto como ciudadano y como consultor o empresario, lo orgánico me queda muy lejos", ha insistido, al tiempo que ha destacado que los partidos son "herramientas para servir a sociedad, no al revés". "Son los partidos y sus dirigentes los que tienen que tomar decisiones", ha expresado Rivera.