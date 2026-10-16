Albiol, sobre si encabezará la lista del PP por Barcelona en las elecciones generales: "A mí no me ha llamado Feijóo"

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, en una imagen de archivo - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha manifestado sobre si encabezará o no la lista del PP por la circunscripción de Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre que, de momento, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, no le ha llamado.

"Me hace una pregunta que se la tiene que hacer a Alberto Núñez Feijóo, si mi nombre está encima de la mesa o no. Yo soy alcalde de Badalona, ayudaré en mi partido en todo lo que me pida que sea compatible con la alcaldía", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita institucional a Elche (Alicante).

Y ha continuado: "Por tanto, a partir de aquí, yo estoy colaborando en la campaña. La lista la hace Alberto Núñez Feijóo, especialmente en los nombramientos de cabeza de lista. A mí no me ha llamado, me parece que no ha llamado a mucha gente o no ha llamado a nadie. Y yo estoy, pues bueno, pues a echar una mano a mi partido, pero siempre, insisto, y esto es importante, compatible con la alcaldía de Badalona".