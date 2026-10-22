Alboraia avanza en su futuro Museo Etnográfico con la incorporación de 400 piezas históricas

Alboraya da un paso más en el proyecto de su futuro Museo Etnográfico con la incorporación de 400 piezas históricas - AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) continúa avanzando en la creación de su futuro Museo Etnográfico con la incorporación de 400 piezas vinculadas a la historia, las tradiciones y los oficios de antaño.

El consistorio ha oficializado la donación realizada por el vecino Fernando Sanandrés Beltrán con su firma y la del alcalde, Miguel Chavarría Díaz, anuncia en un comunicado.

Este paso permite continuar con el desarrollo del inventario de los fondos que formarán parte del futuro espacio cultural, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción y de creación del inventario.

El Museo Etnográfico aspira a convertirse en un espacio dedicado a preservar las raíces del municipio, estudiar su patrimonio histórico y difundir los conocimientos relacionados con los oficios y las formas de vida de otras épocas.

Esta donación da continuidad al trabajo de identificación y catalogación del material, que se llevó a cabo antes de verano por Mª José Aguilar, conservadora y restauradora de patrimonio local y archivera municipal. Su labor ha permitido conocer mejor las características de las piezas, documentarlas y avanzar en su conservación de cara a su futura incorporación al museo.

Entre los objetos donados se encuentran herramientas de diferentes tamaños y usos, como tijeras para cortar el pelo a los caballos, utensilios para el afeitado o un faro de carro, entre otros elementos que ayudan a reconstruir aspectos de la vida cotidiana y de los trabajos tradicionales.