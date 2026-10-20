Alcalá Norte recalará el 26 de febrero en la Sala Auditorio Roig Arena

Archivo - Alcalá Norte. IMAGEN DE ARCHIVO. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Alcalá Norte ofrecerá un concierto el 26 de febrero en la Sala Auditorio Roig Arena en el marco de la gira de presentación de su segundo álbum, 'Dejémoslo como estaba', que saldrá a la venta el miércoles 4 de noviembre.

Alcalá Norte nació en Madrid y ha hecho de su barrio, Ciudad Lineal, y de su ideólogo, el urbanista Arturo Soria, el eje de un imaginario propio en el que lo cotidiano y lo mitológico conviven. Esa identidad, reconocible desde la primera canción, es la que ha ido ampliando su público disco a disco y concierto a concierto, destaca la organización en un comunicado.

Su primer álbum, de nombre homónimo, vio la luz en 2024 y fue el punto de partida con el que consiguieron situarse como banda revelación. Le siguieron varios reconocimientos: el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2024, otorgado por la Asociación de Periodistas Musicales (PAM), cuatro Premios MIN 2025 (Álbum del Año, Canción del año por 'La Vida Cañón', Mejor Artista Emergente y Mejor Álbum de Rock) y el premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música de España 2025.

A ellos se suma la participación en varios festivales en España, además de sus primeras incursiones en el extranjero, como el festival Vive Latino de México.

Las entradas para el concierto de Alcalá Norte salen a la venta el miércoles, 21 de octubre, a las 11h, en roigarena.com.