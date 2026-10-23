Alejandro y María Laura presentan 'Recuerdo Sonoro', un concierto de canciones nacidas tras la dana

ALEJANDRO Y MARÍA LAURA PRESENTAN *RECUERDO SONORO*, UN CONCIERTO DE CANCIONES INÉDITAS NACIDAS DESPUÉS DE LA DANA - ALEJANDRO Y MARÍA LAURA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dúo peruano afincado en Paiporta Alejandro y María Laura presentan 'Recuerdo Sonoro', un concierto de canciones inéditas nacidas después de la dana. Los artistas, nominado al Latin Grammy, estrenan el 5 de noviembre en Sala Russafa de València un espectáculo que transforma los recuerdos, las emociones y las preguntas que dejó la riada, en canciones.

Alejandro y María Laura publicaron en el 2025 la canción 'El río no tiene culpa' junto a GreenPeace sobre el duelo, la rabia, el desconcierto tras la barrancada. Junto a esa composición, nacieron otras de agradecimiento por la vida y los vínculos que nacieron durante los días posteriores a la tragedia, según ha informado el dúo en un comunciado.

Para esta presentación, Alejandro y María Laura, músicos que combinan la canción de autor, el folk y la experimentación sonora, estarán acompañados por tres músicos, en una propuesta escénica que combina instrumentos acústicos y eléctricos con proyecciones y voces que forman parte de la memoria reciente de València.