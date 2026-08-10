Alicante acoge el rodaje del '¿Y Después Qué?', protagonizada por Marcelo Mazzarello y Damián De Santo

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ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alicante se convierte durante esta semana en el escenario de '¿Y Después Qué?', un largometraje escrito y dirigido por Maxi Velloso que comienza su rodaje en diferentes localizaciones de la ciudad y la provincia junto a los actores argentinos Marcelo Mazzarello y Damián De Santo. El proyecto se desarrolla en buena parte del tejido audiovisual alicantino, que incorpora profesionales, intérpretes, empresas y colaboradores de la provincia.

'¿Y Después Qué?' es una comedia dramática con importante presencia de la música, que habla de la amistad, la familia, la inmigración, el paso del tiempo y, sobre todo, de qué hacemos cuando descubrimos que la vida que imaginábamos no es exactamente la que estamos viviendo, según ha informado la producción en un comunicado.

El filme presenta Alicante como parte de la identidad de sus protagonistas. Calles, viviendas, plazas, cafeterías y diferentes espacios de la ciudad y la provincia servirán como localizaciones durante un rodaje que busca mostrar una ciudad "cotidiana, reconocible y alejada de una representación puramente turística".

"La luz mediterránea, la vida en la calle y la convivencia de personas procedentes de distintos lugares forman parte del universo visual y emocional de '¿Y Después Qué?'", ha explicado la productora.

'¿Y Después Qué?' sigue la historia de Leo y Osvaldo, dos amigos argentinos que llegaron a Alicante hace más de veinte años y "terminaron haciendo de la ciudad su hogar". Leo es actor; Osvaldo, músico. Los dos vinculados a sus vocaciones, aunque muy lejos de aquellos sueños con los que comenzaron. Instalados en una aparente normalidad, diferentes acontecimientos obligarán a ambos a mirar sus vidas desde otra perspectiva y enfrentarse a una pregunta tan sencilla como difícil de responder: ¿y después qué?

REPARTO ESPAÑOL Y ARGENTINO

Al frente del reparto se encuentran Marcelo Mazzarello y Damián De Santo, que interpretan a Osvaldo y Leo, respectivamente. Ambos actores cuentan con una trayectoria actoral presencia internacional. Mazzarello protagonizó la cinta argentina representante nacional en los Oscar de 2000 'Felicidades' e interpretó a Bilardo en la serie 'Maradona, sueño bendito', 2021. Por su parte De Santo participó en 'Un dia de suerte' de 2002 ganadora del premio de la crítica del Festival de Berlín y en la popular serie 'Uno de nosotros', 2022.

Junto a ellos, la película reúne intérpretes españoles como Sara Deray, Mamen García, Gala Bichir o la hispano-coreana Mi Hoa Lee y argentinos como Joaquín Castellano.

El origen del proyecto se remonta a una conversación entre Maxi Velloso y Diego Migliori, coguionistas de la película. Tras finalizar el rodaje de un cortometraje, ambos terminaron hablando sobre lo que ocurre cuando se acaba un proyecto, una relación o una determinada etapa de la vida.

La historia recoge además elementos autobiográficos y experiencias relacionadas con los más de veinte años transcurridos desde la llegada a España de una generación de argentinos que terminó construyendo aquí su vida.

CINE INDEPENDIENTE PRODUCIDO DESDE ALICANTE

Así, se inicia una de las fases "más importantes" que durante los últimos meses ha desarrollado su preproducción en Alicante y ha sumado la colaboración de diferentes entidades, empresas y profesionales.

La película está concebida para iniciar, una vez finalizada su producción y postproducción, un recorrido por festivales nacionales e internacionales, antes de abordar su muestra en salas de cine y en plataformas.

Durante las próximas semanas, el equipo de '¿Y Después Qué?' recorrerá diferentes localizaciones de Alicante y su provincia para dar forma a una historia sobre personas aparentemente corrientes que, en algún momento de sus vidas, tienen que decidir si continúan haciendo lo mismo o se atreven finalmente a cambiar.