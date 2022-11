Alicante opta a ser sede nacional de la AESIA con un proyecto "sólido" y "potente" que lleva la IA en su ADN

Puig anuncia que el Muelle 5 del Puerto albergará la Agencia una vez finalicen las obras en 2023

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha presentado oficialmente su candidatura a ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un proyecto "sólido" y "potente" que parte desde la "unidad" de las instituciones implicadas con el objetivo de la capital sea la "opción" escogida para albergar el organismo.

Todos los ponentes han coincidido en que la candidatura "puntera" de Alicante reúne las "mejores" condiciones y fortalezas para ser sede de la AESIA por su tejido empresarial ligado a la innovación y el conocimiento, que porta en su ADN la Inteligencia Artificial, así como por sus capacidad de emprendimiento, conexiones, clima y ubicación.

Así lo han expuesto este viernes tanto expertos como personalidades políticas en el acto celebrado en Distrito Digital, en Alicante, y que ha contado con las intervenciones del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Innovación, Josefina Bueno, la directora de la Fundación Ellis, Nuria Oliver y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

En su turno, Puig ha señalado que "desde el principio", las instituciones implicadas están sumidas "en una misma dirección", con un "apoyo claro y directo en una operación que de partida es de éxito". Asimismo, ha anunciado que el Muelle 5 del Puerto albergará la sede, en el caso de que sea seleccionada, cuando finalicen las obras en 2023.

"Estamos al lado del mediterráneo, tenemos todos los activos, pero tenemos uno que es fundamental, por eso podemos presentar esta candidatura potente, sin fisuras y desde la unidad, porque para Alicante la IA no viene de ahora para esta presentación", ha subrayado.

Del mismo modo, ha destacado que hay candidaturas "muy interesantes", sobre las cuales ha mostrado su "respeto", aunque ha afirmado que "Alicante será con una sede de IA que será de vanguardia digital".

Puig también ha agradecido el trabajo de Oliver al frente de Ellis, porque "detrás de la Inteligencia Artificial, está la humana y la natural". Igualmente, ha remarcado la "Importancia" para dicha materia de los recursos y de las universidades con la formación y la educación.

"No se trata simplemente de la IA, debemos adosarla permanente a unos comportamiento éticos y que hagan avanzar a la sociedad bajo el objetivo de inclusión, respeto y lucha contra el cambio climático", ha dicho.

Por ello, ha indicado que es importante que la IA "sea un medio, no un fin", y ha hecho referencia a que durante la pandemia, la IA ayudó a saber los impactos en una situación "extraordinaria sobre la que no había libretos a seguir".

A su juicio, "Alicante está liderando la innovación y lo hace con el potencial de esta candidatura. Porque no existen sectores que no estén volcados en la IA. Por tanto, ese ecosistema es fundamental, como lo es también el apoyo público". Tal y como ha expuesto, Alicante ya tiene 128 empresas ligadas a la IA, al igual que hay más de 200 en la provincia: "Estamos hablando del presente, que avanza en una velocidad extraordinaria, y en consecuencia, no es inteligente darle la espalda a la IA".

OTRAS CANDIDATURAS

Por su parte, Bueno ha señalado en declaraciones a los medios que Alicante se encuentra entre las tres favoritas, junto con las ciudades de Barcelona, A Coruña y Granada. Anteriormente, en su intervención, ha expuesto que "el resultado confirma que Alicante es una candidatura sólida y potente, excelente, con un tejido empresarial que lleva la IA en su ADN".

Además, ha añadido que la IA es "fruto" de la apuesta del Consell "hacia una economía basada en la innovación y el conocimiento". Es la candidatura de la unión. El futuro es ahora. Alicante es inteligente", ha resuelto.

En su turno, Barcala se ha referido a la situación como un "apasionante reto" y ha destacado el papel conjunto de las instituciones -Generalitat, Diputación y Ayuntamiento- de la mano de los actores públicos y privados, dado que "la unión hace la fuerza".

Barcala ha resaltado las capacidades que tiene Alicante para albergar la sede y ha hecho un repaso de las políticas municipales que el consistorio ha impulsado en materia de innovación digital.

"Recuperar y retener el talento debe de ser una prioridad para Alicante, que cuenta con las claves idóneas para albergar y situar esta ciudad como polo de atracción e innovación. Estamos obligados a ser proactivos y dirigentes para conseguir una ciudad más accesible y más verde, y para ello, el Ayuntamiento trabaja por generar oportunidades y genera empleo y autoempleo", ha destacado.

Por último, ha remarcado la importancia de "cerrar filas y aunar esfuerzos" para que "Alicante sea la sede elegida": "Algo pasa en Alicante, y pasa porque todos queremos que en Alicante sucedan cosas".

Paralelamente, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mostrado "todo el apoyo" de la institución a la candidatura y ha remarcado la "apuesta importante" para "coordinar" a la UA y la UMH en materia de Inteligencia Artificial, algo que "no había ocurrido nunca antes en la provincia".

"Alicante debería ser considerada como merece, tiene capacidad para hacerlo, y debemos lugar todos juntos y todos los días. Creo que es lo más importante de esta aventura, que esperemos que salga muy bien y tengamos la capacidad de traernos lo que a veces no se tiene para traer otras cosas", ha zanjado.