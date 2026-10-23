La alta temperatura, posible "adversidad" para los corredores del Medio Maratón de València, según Aemet

Archivo - El Medio Maratón Valencia actualiza su recorrido con mejoras para el corredor - TONI MARÍN - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los participantes en la 35ª edición del Medio Maratón, que se celebrará en València el próximo domingo, 25 de octubre, se encontrarán con un tiempo "tranquilo" y con la única posible "adversidad" de la temperatura alta, con los termómetros por encima de los 20 °C a partir de las diez de la mañana.

Así lo señala la previsión de la Agencia Estatal de meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, que apunta que el cielo estará despejado con nubes altas.

Asimismo, apunta que la humedad será baja, por debajo del 40% gran parte de la carrera. El viento soplará de poniente durante toda la prueba, no muy fuerte, con rachas de aproximadamente 20 km/h, que puede resultar algo molesto entre los km 4 y 7 y el último kilómetro de la carrera.

Está previsto que el Medio Maratón reúne a 25.000 corredores, entre ellos 130 atletas de élite de diferentes nacionalidades.