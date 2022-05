Alto comisionado para la financiación: "No podemos tener un Estado del Bienestar danés con impuestos irlandeses"

Defiende que el déficit no depende de quién gobierne y advierte que

no hay "simetría" en el CPFF y en la Agencia Tributaria

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alto comisionado de la Generalitat para la financiación autonómica, José Antonio Pérez, ha urgido este viernes al Gobierno a resolver el desajuste estructural entre ingresos y gastos públicos, advirtiendo que es un problema "eminentemente político" y algo "ineludible para que el país pueda funcionar con normalidad".

"No podemos tener un Estado del Bienestar danés con los impuestos irlandeses, es incoherente", ha trasladado en la comisión de Les Corts que investiga la deuda pública de la Comunitat Valenciana, donde ha remarcado que "España no gasta mucho pero ingresa mucho menos: un 4% y un 7% por debajo de la media europea" respectivamente.

En todo caso, ha rechazado que "necesariamente, la única solución sea pagar más impuestos" o recentralizar las competencias autonómicas, sino que hay que compatibilizar las expectativas de los ciudadanos sobre los servicios públicos y su esfuerzo fiscal.

Durante su intervención, el experto ha expuesto que la pandemia puso de relieve la falta de gasto social arrastrada por España desde la crisis de 2008, además de advertir que para ser un país descentralizado falta "simetría" en la toma de decisiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque cree que actualmente hay "desorden".

También hay que cambiar, a su juicio, el sistema de gobernanza de la Agencia Tributaria, ya que "recauda para todos pero solo se gobierna desde una administración" y eso es una "incongruencia" en comparación a estados federales como Alemania. "Han pasado 40 años desde la descentralización, tenemos que acabar el trabajo", ha recalcado, y ha hecho hincapié en que el Estado debe actuar como un "buen padre" y "comportarse lealmente" con las autonomías.

Es más, ha defendido que el déficit de CCAA como la valenciana es estructural y "ha sucedido con todos los gobiernos", un problema que ha achacado a la fórmula con la que el Gobierno aplica la estabilidad presupuestaria y al sistema de financiación autonómica. Ha apuntado al respecto que los objetivos de déficit que marca el Ministerio de Hacienda --"desde que en 2011 Europa nos puso firmes"-- "nunca han tenido un documento explicativo de cuál es su lógica".

CRITERIO POBLACIONAL Y CONDONACIÓN DE LA DEUDA

En clave valenciana, el economista ha hecho notar que "hoy ya nadie discute en España" la infrafinanciación de la Comunitat, ante lo que ha abogado por una redistribución de recursos o una reforma tributaria tras resolver el problema de "equidad" entre las autonomías y el Estado. "El sistema de financiación ha estado anclado al statu quo", ha lamentado.

Además, ha achacado la infrafinanciación valenciana a que el modelo no se ha ajustado a la población, ha pedido que este sea el criterio central de la reforma y se ha mostrado partidario de la condonación de la deuda acumulada por la Comunitat en base a los planteamientos de la Sindicatura de Comptes y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), algo "totalmente viable".

Con todo, el que fuera director general de Presupuestos ha defendido que la Comunitat Valenciana se mantiene en la "senda estable" de los endeudamientos acumulados en los últimos 15 años y ha puesto en valor que "realmente, la tesorería de la Generalitat ha mejorado muchísimo".

También ha defendido que la Generalitat no debe reducir el gasto en servicios públicos a pesar de la infrafinanciación, aunque ha reconocido que debe ser "extremadamente escrupulosa" para no superar la media y tiene margen para ser más eficiente. Y, por otro lado, ha rechazado "el argumento de que los valencianos no tienen derecho a salirse con la suya porque han tenido mucha corrupción".