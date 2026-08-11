Altura espera "emocionada" el eclipse y hace un llamamiento para "respetar el entorno natural"

Imagen del camping de Altura (Castellón) - EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Altura espera "emocionada" el eclipse solar de este 12 de agosto y ha previsto un operativo para acoger a los visitantes que acudan a la población a admirar este evento astronómico histórico. Además, desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a seguir las indicaciones tanto en las estancias como en los desplazamientos en carretera para que no se ponga en riesgo el entorno natural y más teniendo en cuenta lo que "ha sufrido" a causa del incendio la Serra d'Espadà.

Así lo ha aseverado, en declaraciones a Europa Press TV, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Altura, Tomás Mínguez, quien ha detallado que el municipio se prepara para acoger con motivo del a visitantes y vecinos con un mapa con puntos de observación y zonas de visibilidad, alojamientos para turistas y un dispositivo de seguridad.

El edil ha subrayado las medidas de seguridad y, asimismo, ha indicado que desde la Oficina de Turismo, el camping y la Policía Local han trazado "unas líneas básicas para no poner en peligro el entorno natural a la hora de disfrutar del eclipse".

El consistorio también ha elaborado un mapa con las sombras que producen las montañas, porque a la hora del eclipse, el sol se encontrará "muy cercano a la puesta" y "no será fácil apreciarlo si no se buscan zonas concretas como las que hemos señalado", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que el mapa también servirá para no poner en riesgo, ni alejarse a la población del núcleo urbano" y ha añadido que se publicará para "que la gente siga las indicaciones y en la medida de lo posible evite poner en riesgo el entorno natural que tanto queremos y que, por ejemplo, la cercana Serra d'Espadà tanto ha sufrido".

El responsable ha expresado que están "muy emocionados" y que esperan recibir "bastante turismo", ya que desde hace un año y medio se observó un incremento de las reservas para el camping o alojamientos privados y rurales durante la semana del eclipse o concretamente el día 12.

OCUPACIÓN AL 90%

De hecho, el edil ha asegurado que se ha alcanzado una ocupación de alrededor de un 90-100%, aunque ha animado a que, si alguien desea acompañarlos en Altura, "todavía puede sumarse".

"Sabemos que se han producido eclipses en otros lugares y la carga turística ha sido relativamente soportable. Pero también sabemos que en otras localizaciones se han desbordado totalmente las previsiones, por ello esperamos poder abarcarlo todo", ha concluido.