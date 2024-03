Las AMPA de la Gonzalo Anaya protestan contra la "paralización" de Edificant: "No piensan en los niños de estos centros"

La confederación alerta de que ya son 22 pueblos y ciudades y un total de 43 actuaciones de construcción paralizadas

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' ha convocado una protesta para el próximo día 26 de marzo por la tarde frente a las puertas del Palau de la Generalitat en la que participarán las comunidades educativas y ayuntamientos que se han visto "afectados por la paralización" del Plan Edificant.

Así lo ha dado a conocer este viernes el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, en una rueda de prensa frente a la Conselleria de Educación en la que también han participado los portavoces de Educación de Compromís y PSPV, Gerad Fullana y José Luis Lorenz, así como representantes municipales.

Según los datos ofrecidos por el colectivo de progenitores, se trata de "22 pueblos y ciudades y un total de 43 actuaciones de construcción y mejora de centros educativos que han sido paralizados junto a una cuantía económica que sube además de 190 millones de euros".

A estas, se sumarían también las 12 poblaciones a las que, el gobierno de PP y Vox, ha comunicado que no se ejecutará Edificant debido a un informe de "lesividad" porque no les autorizan los incrementos derivados de la inflación.

Rubén Pacheco ha asegurado que "la paralización del Pla Edificant va a conllevar que muchas infraestructuras educativas se queden en el aire" y otras desaparezcan", hasta el punto de que las futuras generaciones se vean abocadas a "volver a una educación en infraestructuras educativas deficientes y absolutamente anacrónicas" con unos profesores que "no podrán impartir sus materias en condiciones adecuadas".

Asimismo, ha insistido en que el objetivo de la concentración es apoyar a las comunidades educativas afectadas por la paralización de Edificant y exigir que se reactiven sus proyectos con "la dotación económica necesaria y los trámites los más ágiles posibles".

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en el parlamento autonómico, Gerard Fullana, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se comprometiera a acabar las obras pendientes el próximo curso y que lo que ha hecho ha sido retirar 190 millones de euros "certificados y retirados".

En este sentido, ha apuntado que en diciembre eran 15 los ayuntamientos afectados por esta paralización y 67,5 millones de euros retirados, y que ahora son 22 ayuntamientos y 43 centros educativos a los que se les ha notificado verbalmente o a través de una carta que su proyecto ha tenido "alguna modificación" y que, "o asume el ayuntamiento el incremento del importe, o la obra queda paralizada".

Fullana ha incidido en que "casi todos" los proyectos cuentan con modificaciones debido a los costes derivados de la pandemia y de la inflación.

Asimismo, ha expuesto que, en otros casos, a los ayuntamientos se les informa de que tienen que renunciar a Edificant porque "no hay dinero" y que "más adelante" lo hará la Conselleria.

José Luis Lorenz, por su parte, ha señalado que el presupuesto de la Generalitat de 2024 "ha bajado un 40%" respecto al año anterior por lo que considera que esta reducción ha hecho que "muchos colegios de los pueblos de la Comunitat Valenciana no se construya o se rehabiliten".

A este respecto, el representante socialista ha indicado que al gobierno del PP y de Vox "no les importa la educación pública" ya que considera que con la paralización de Edificant "favorecen otro tipo de educación".

Por otro lado, el alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, ha explicado que el municipio lleva seis años detrás del Plan Edificant para que se consiga hacer una reforma integral del centro escolar El Castell en el que estudian 450 alumnos de Albalat dels Sorells y de La Venta del Emperador y que tiene 45 años.

"MOBILIARIO POR CAMBIAR"

"La única lesividad que hay en todo esto es la que van a sufrir los niños y las niñas que no van a tener sus centros educativos en condiciones", ha aseverado al tiempo que ha indicado que la escuela del municipio tiene "el mobiliario por cambiar": "Los baños se están cayendo. Ahora tenemos una fuga de agua que nos costó al Ayuntamiento más de 4.000 euros para poner unas canalizaciones", ha subrayado.

"Estas cuestiones debería asumirlas Conselleria pero como no lo hace nos toca asumirlas a los ayuntamientos porque ahí van nuestros hijos y hijas", ha afeado Claramunt.

Finalmente, ha señalado que ya "no saben" cómo justificarle a la Conselleria la necesidad de la reforma en el centro. "No sé en qué estaba pensando el conseller cuando tomó esta decisión, lo que está claro es que no estaba pensando en los niños y niñas que utilizan estos cetros", ha concluido.