Empar Marco dice que le gustaría estar más tiempo dirigiendo À Punt pero "no mucho más, que quema mucho"

Actualizado 27/07/2019 19:53:12 CET

Empar Marco, directora de À Punt - I. CABALLER(CORTS VALENCIANES) - Archivo

Dice que están obligados a ser austeros, "pero con dignidad" y reclama al menos el límite legal mínimo del presupuesto, el 0,3%

VALENCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de À Punt, Empar Marco, ha estado dos años arrancando el proyecto y considera que ha habido poco recorrido por lo que necesita una consolidación y le gustaría estar un tiempo mas al frente, "pero tampoco mucho, que esto quema mucho".

Interés personal en renovar el mandato ha asegurado no tener, pero le gustaría que el proyecto se consolidara e incluso no le importaría no seguir y que se quedara su equipo, porque "no tiene ningún afán de protagonismo".

Después de un periodo de arranque y un año de emisiones, hace un balance positivo de la televisión pública que la califica de "muy digna", con todas las ventanas abiertas; la tele, la radio, la web y las redes sociales. Es un proyecto "culto, en valenciano, vertebrador de la realidad de la Comunitat y que ha conseguido hacer visibles a los valencianos, fuera y entre ellos". Ha destacado lo importante que es tener un espacio que de visibilidad para transmitir la "importancia y honorabilidad" que corresponde.

Marco, que ha subrayado que han pasado "de lo urgente a los importante", ha recordado en una entrevista a Europa Press que se trata de plataforma multimedia, "un modelo nuevo; ni un Canal 9 ni una TV3". Esto ha permitido lograr una cosa que "envidian" otras televisiones autonómicas y es "haber conseguido un perfil de audiencia de gente joven entre 30 y 40 años, mientras el del resto es de 65 años, "eso quiere decir que hay recorrido", ha indicado.

"El consumo hoy en día está super fragmentado y los jóvenes entran principalmente por Youtube, por web o por redes sociales, y en el último ranking de tránsito de web que mide a las autonómicas de septiembre de 2018 a junio de este año, À Punt ocupa el primer puesto con un 20,9 por ciento", ha destacado Marco que ha apuntado que en visitas mensuales está en la sexta posición con 444.000 y un crecimiento de 59.800.

Por eso, cuando se habla de audiencia, critica que se fijen solo en los datos de Kantar, una multinacional que tiene la exclusiva para medir, porque "no solo es eso". "Eso está hecho para A3 y Telecinco", ha señalado. "À Punt no es una televisión, es un plataforma multimedia y, por lo tanto, hay que mirar métricas digitales", ha aseverado.

En este sentido ha explicado que las audiencias que se realizan se basan en 392 medidores de los que "el 61 por ciento están en hogares donde se habla el castellano y el 79 por ciento de los mismos no tienen niños" y, aún así los informativos tienen casi siempre un 6 por ciento de audiencia y han llegado a tener un 10 por ciento, ha destacado.

Marco ha señalado que las críticas de la baja audiencia "es una cosa no cimentada en la realidad sino interesada". "Las críticas interesadas pasarán y lo que se quedará es el trabajo bien hecho. Asimismo ha explicado que han ido creciendo poco a poco como dice el contrato programa y "no se puede pensar que con el consumo que hay ahora, aparezca una tele y acapare audiencia", ha indicado.

ATAQUES INTERESADOS

En cuanto a la evaluación a la que se ha tenido que someter recientemente, en un "experimento" por el que, por primera vez se valora a una entidad pública, no ha querido valorarla. "No voy a valorar, el Consejo Rector hacer lo que puede. No voy a valorar algunas intenciones", ha insistido.

No obstante ha explicado que se ha contratado a una empresa externa, pagada con dinero público, que ha hecho una evaluación "muy buena" sobre ella con fortalezas en todos los items menos en uno de ellos en el que se marcaba que estaba progresando. "Si a partir de han hecho evaluaciones de otro tipo, eso ya esta fuera de mis manos", ha dicho.

Marco insiste en los "ataques interesados" que se difunden sobre su gestión, "que no tienen porqué ser ciertos", y ha destacado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que hay que dar un apoyo básico a À Punt; "lo ha dicho el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta, Mónica Oltra. Ahora lo que tienen que dar es suficiente apoyo que es lo que han dicho los tres. Se puede decir mas alto pero no mas claro", ha advertido.

EQUIPO COMPETENTE

Para la directora de la televisión autonómica si alguien está aplicando criterios que dan mala reputación a la empresa, se está equivocando, y se ha mostrado convencida de que À Punt está en buenas manos ya que hay un equipo "ilusionado, eficaz y competente".

Considera que la plantilla actual no es mucha gente y no es cierto que esté "inflada". No cree que sea una mala plantilla aunque algunas cosas se habrían de completar sobre todo en el departamento jurídico y económico, pero en el resto, aunque es ajustada, es correcta si pensamos que la programación está externalizada".

À Punt ha empezado con una redacción integrada que tiene su "clarooscuro", según Marco que ha explicado que "muchos lo han entendido y otros no tanto. Hay gente más preparada que otra y a otra que le ha costado mas, pero poco a poco se va sumando".

Sobre la baremación de las bolsas de trabajadores que se encuentra en litigio, asegura que ella se la encontró ya hecha, pero matiza que la tele no se hubiera podido montar tan rápido si no hubiera sido por la experiencia de la gente que entró y "eso es justo decirlo, porque es así". Que gente viniera de la TVV con experiencia ha hecho que todo fuera mas rápido y cree que haber modificado el valor de la puntuación no hubiera cambiado mucho los porcentajes de admitidos. "Yo he hecho números. A veces se dicen cosas muy alegremente sin coger boli y papel y hacer números. Yo los he hecho", ha insistido.

En la actualidad se está preparando la Oferta Pública de Empleo (OPE) para poder convocar oposiciones lo antes posible aunque para eso también se necesita dotación económica, "porque valen mucho", ha lamentado. La intención es ir haciendo las convocatorias por grupos para no tener que cerrar la tele.

PRESUPUESTO DIGNO

Le gustaría tener mas dinero pero es consciente de que la Generalitat necesita mas financiación por lo que están obligados a ser austeros "pero con dignidad", por eso pide el 0,3 por ciento del presupuesto, el mínimo de la horquilla que por ley le corresponde y que en la actualidad, no alcanzan con los 55 millones asignados. "Con austeridad", pero Marco reclama el dinero que les toca para que el sector audiovisual pueda respirar y que cuando lleguen propuestas se pueda "dar juego porque sino, ya no hay criterio de calidad sino de cantidad".

Además en este periodo no ha contado apenas con publicidad por parte de la Generalitat ni por la Forta que le llevo a tener que dar un golpe en la mesa para que inyectaran como a las otras televisiones autonómicas.

Así para el próximo año espera tener el presupuesto "necesario" y se conforma con llegar al límite del 0,3% que les corresponde. En À Punt son "muy austeros" y no malgastan nada hasta el punto de que muchas televisiones autonómicas se sorprenden de lo que hacen con el dinero que tiene, ha asegurado.

En cuanto al desfase de las cuentas de À Punt por el que se pide la devolución de los 9,2 millones de euros que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) se han traspasado entre sí, ha asegurado que es una "situación ficticia". "No tenemos ninguna pérdida, hemos gastado los 55 millones asignados. Es una cuestión contable de poner una cruz en una deteminada casilla, y habrá que resolverlo"