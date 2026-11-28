Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha resultado herido tras ser atropellado por un camión en Silla. Fruto del suceso, el varón ha sufrido un politraumatismo que le ha causado la amputación del miembro inferior derecho.

El incidente se produjo este viernes sobre las 13.20 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha detallado que el atropello se produjo a la altura del número 50 de la Avenida Espioca.

El CICU movilizó una unidad SAMU, cuyo equipo médico atendió al hombre herido de un politraumatismo que, finalmente, le ha causado la amputación del miembro inferior derecho. Así, el varón fue trasladado al Hospital de la Fe.