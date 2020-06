Ángel Fenoll, tras conocer su absolución en el caso Brugal de Orihuela: "Me han quitado todo lo que tenía"

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario Ángel Fenoll ha asegurado este miércoles, entre sollozos, que "siempre" ha creído en la Justicia y ha lamentado que hayan pasado 14 años desde el inicio del juicio por el caso Brugal, en la pieza separada por el supuesto amaño de las basuras de Orihuela (Alicante), tiempo en el que, según ha manifestado, "me han quitado todo lo que tenía".

Fenoll se ha pronuciado así, este miércoles, entre lágrimas, tras recibir la notificación de su absolución, junto al resto de 33 acusados entre los que estaban los exalcaldes del PP de Orihuela, Mónica Lorente y José Manuel Medina.

En respuesta a preguntas de los medios, grabadas por À Punt, y recogidas por Europa Press, Fenoll ha sostenido que se ha enfrentado a "muchos juicios" que ha "ganado".

Aunque ha dicho que cree en la Justicia, ha tachado de "disparate" que la causa se haya alargado 14 años. "Pero bueno, se ha hecho justicia; eso fue lo que fue", ha comentado y ha negado, a preguntas de los medios, sentirse víctima.

MUY CONTENTOS

Por su parte, los abogados Mariano Bo y Pablo Martínez, representantes de Fenoll, su hijo y algunos trabajadores acusados, han manifestado en declaraciones a Europa Press que están "muy contentos" con la resolución tras 13 años de investigación: "Ha sido todo muy duro pero el resultado es una garantía judicial para los españoles", ha destacado Martínez.

El letrado ha indicado que tenían "esperanza" en que el fallo fuera en estos términos absolutorios, "pero era muy difícil con tantos acusados", ha puntualizado. Sus representados han recibido la noticia con "satisfacción" y "emoción": "Fenoll se ha puesto a llorar nada más conocer la resolución y repetía que creía en la justicia. Han sido muchos meses de juicios, tensiones y altas peticiones de penas para personas que no son delincuentes habituales. Psicológicamente ha sido muy duro", ha manifestado.

"MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES"

Por su parte, el exalcalde del PP de Orihuela, José Manuel Medina, ha considerado que en el juicio había "mucho artificio, mucho ruido y pocas nueces". "Que la absolución haya sido para todos como mínimo dice mucho del procedimiento", ha estimado.

Medina ha dicho que está "acostumbrado" porque "con esta son 16 veces en las que se han producido archivos o absoluciones. De las 17 causas que fiscalía me ha abierto, de momento ya llevo 16 ganadas". "Creo que las casualidades no existen, he sido perseguido; la Justicia aunque tarde me ha dado la razón siempre", ha afirmado.

Preguntado sobre si se esperaba el dictamen, ha comentado: "Por su puesto, me ha producido mucha alegría y ninguna sorpresa; porque como digo estoy acostumbrado".