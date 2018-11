Ángela Nieto: "Nos gustaría mucho considerar el cáncer como enfermedad crónica, y en muchos tipos ya se está logrando"

Publicado 07/11/2018 18:29:02 CET

La doctora del Instituto de Neurociencias de Alicante y premio a la mejor trayectoria de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) Ángela Nieto ha asegurado que se está "mejorando grandemente" en el tratamiento y prevención de esta patología: "Nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer eso ya se está logrando".

Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, durante la celebración de la primera edición del Longevity World Forum, el "primer congreso de Europa" sobre medicina de precisión y genómica, que ha arrancado este miércoles en el Palacio de Congresos de València.

Nieto ha asegurado que "se están haciendo terapias cada vez mejores" contra el cáncer y que "están viéndose sus frutos en términos de supervivencia". Para combatir esta afección, ha insistido en que es "absolutamente fundamental" la prevención del cáncer, que "no es uno solo, son cientos de enfermedades", en algunos casos "más difícil de prevenir y en otros realmente muy fácil". Sobre este punto, ha recordado la relación del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón o el de colon con la dieta.

"Lo siguiente importante es, obviamente, el diagnóstico precoz", ha destacado. Del mismo modo, ha señalado que "a pesar que hay tumores como por ejemplo el melanoma que todavía es bastante difícil el tratamiento, hay otros en los que las estadísticas están diciendo como está cambiando" la situación. "Si miramos 20 o 25 años atrás, en el cáncer de mama, el índice de supervivencia era bajo y ahora es altísimo. Se está aprendiendo muchísimo y está mejorando grandemente", ha asegurado.

Además, ha resaltado que en los últimos años se ha implantado una "nueva estrategia terapéutica en cáncer, la inmunoterapia, que fortalece nuestro sistema inmune para combatir mejor al tumor". "Va a ayudar mucho en los próximos años", ha avanzado.

"Lo que decimos habitualmente es que nos gustaría mucho poder considerar el cáncer como una enfermedad crónica, que no sea una enfermedad mortal. En muchos tipos de cáncer, eso ya se está consiguiendo", ha remarcado.

EL "INTERRUPTOR" DE LA 'CASCADA METASTÁSICA'

Asimismo, la doctora alicantina ha detallado cómo su propia investigación puede combatir el cáncer y otras enfermedades. Ángela Nieto dirige un grupo de investigación sobre desarrollo embrionario. Según ha explicado, al inicio de la vida humana, se establece un "programa genético por el que las células adquieren capacidad de moverse para llegar a su destino".

Este programa, que ha comparado con un "interruptor", se "apaga" durante la vida adulta, pero "se vuelve a encender otra vez de forma patológica en respuesta a distintos daños, alteraciones o en algunas enfermedades", "bastante devastadoras", como la fibrosis o el cáncer.

"Lo que estamos intentando ahora, hemos desarrollado bastantes modelos animales en el laboratorio, es ver si efectivamente inhibiendo este proceso podríamos mejorar las patologías", ha explicado. En el caso del cáncer, el estudio se relacionaría con la diseminación de células desde un primer tumor, cuando este programa embrionario "constituye la cascada metastásica".

"ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE"

Preguntada por cómo cree que será en el futuro el envejecimiento, la temática que centra el Longevity World Forum, ha explicado que la "misión sería que se pueda envejecer de forma saludable". "No es que vayamos a parar el envejecimiento, se trata de llegar a las edades avanzadas con muy buena calidad de vida. Para eso, por supuesto, hay que entender muy bien cómo son los procesos biológicos del envejecimiento, intentar atenuarlos", ha indicado.

En este sentido, se ha referido de nuevo al cáncer para animar a seguir los "hábitos saludables que todos conocemos". "Viviendo en un lugar privilegiado como vivimos aquí, es bastante fácil. Tenemos una dieta fantástica, la mediterránea, tenemos que mantenernos activos y ser capaces de detectar todas las enfermedades en una etapa muy precoz, de forma que se puedan controlar", ha añadido.

Por otro lado, ha destacado que "hay muchísimas terapias personalizadas que van a aparecer en los ultimo años". "Pero esto, siendo tan importante como es, a mí me preocupa que no sea capaz de llegar a toda la población; por lo tanto, tenemos que reforzar mucho la parte de la prevención y de diagnóstico precoz", ha insistido.

Sobre si podemos ser optimistas respecto a la forma en la que viviremos la vejez en el futuro, ha hecho hincapié en que "los científicos siempre son optimistas" y ha subrayado que "tenemos las herramientas".

"Se trata de que podamos tener la financiación necesaria, la estabilidad para seguir realizando los proyectos de investigación y, desde luego, una cosa más importante todavía, el compromiso de la sociedad exigiendo a los políticos la inversión en investigación", ha recalcado.

"PERDEREMOS UNA GENERACIÓN ENTERA DE CIENTÍFICOS"

En esta línea, preguntada por las ayudas públicas a la ciencia, espera que "vayan mejorando". "Hemos pasado unos años muy malos en todo, no solo en la ciencia, pero esta ha sufrido mucho, y la que más ha sufrido ha sido justamente una generación de científicos jóvenes que no encontraban dónde poder trabajar. Estamos en una situación bastante crítica y, si no nos damos prisa en intentar revertir la situación, perderemos una generación entera de científicos, y eso sería un drama", ha advertido.

Respecto a los principales retos de los investigadores, ha destacado que, en cuanto a la financiación, se debe "mejorar mucho porque así no podemos seguir". "Y lo que nos gustaría a todos los científicos es que, además de que aumentase el presupuesto para investigación, tuviéramos una gestión mucho más ágil, mucho más rápida, porque la burocratización excesiva de la gestión de la investigación nos está haciendo perder muchísima eficacia y haciéndonos mucho menos competitivos", ha alertado.