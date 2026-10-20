ANPE pide a Educación establecer "con carácter inmediato" un permiso retribuido para docentes afectados por la dana Adam

Efectos de la dana Adam en Els Poblets. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha instado a la Conselleria de Educación a establecer, "con carácter inmediato", un permiso retribuido para el profesorado que haya sufrido daños personales o materiales como consecuencia de la dana Adam, siguiendo el precedente de las medidas adoptadas en 2024.

El sindicato considera "imprescindible" que la Administración educativa dé "una respuesta rápida y efectiva a los docentes afectados, de manera que puedan atender las necesidades urgentes derivadas de esta situación sin que ello suponga un perjuicio en sus condiciones laborales y retributivas".

ANPE subraya que, "ante circunstancias excepcionales como las provocadas por este episodio meteorológico, es necesario que la Conselleria facilite al profesorado afectado el tiempo necesario para afrontar las consecuencias personales y materiales de los daños sufridos". Por ello, reclama que se articule un permiso retribuido que ofrezca una cobertura adecuada a estas situaciones, tomando como referencia las medidas aplicadas en 2024, incide la organización en un comunicado.

Junto a esta medida, ANPE demanda a la Conselleria de Educación que actúe "con urgencia para solucionar las deficiencias en las instalaciones de los centros educativos afectados por la dana Adam, "garantizando que se encuentren en condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa".

El sindicato considera "prioritario" que la Administración adopte "las medidas necesarias para resolver los problemas que hayan podido ocasionarse o agravarse como consecuencia de este episodio meteorológico, garantizando unas instalaciones adecuadas y seguras para el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa".

"DEFICIENCIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS"

Para ANPE, "la respuesta de la Administración debe atender tanto las necesidades del profesorado afectado como las deficiencias de los centros educativos, evitando que estas circunstancias se prolonguen y perjudiquen el normal funcionamiento de la enseñanza pública".

El sindicato pone a disposición de los docentes su servicio de asesoría jurídica, con el objetivo de atender las consultas y orientar al profesorado sobre las cuestiones relacionadas con esta situación y las medidas que puedan resultarles aplicables.