Aprobadas por unanimidad las distinciones de València en 2021 pero PP lamenta que no haya llegado a pleno la de Barberá

Catalá dice que el rechazo del Rialto a reconocer a la exalcaldesa marca "un punto de inflexión" e insiste en la "miopía" del gobierno

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles, por unanimidad y en el pleno ordinario de junio, las Honores y Distinciones que la corporación local otorgará este año, en concreto, a Vicente Enguídanos, Cristina Durán, Josefa Carrión, Francis Montesinos, Ricard Camarena, Juan Alfonso Gil Albors, Mira'm Fundació, y a la plantilla de trabajadores del consistorio.

A pesar del acuerdo alcanzado para sacar adelante los nombres de estas personalidades, entidades y agrupaciones, el PP ha lamentado que no haya llegado al pleno la propuesta que realizó, tanto en la Junta de Portavoces como en la Comisión de Cultura, para que la exprimera edil de la ciudad por el PP, Rita Barberá, fuese reconocida con el título de alcaldesa honoraria.

Así lo ha manifestado la portavoz 'popular', María José Catalá, tanto en el hemiciclo como a los medios de comunicación en el receso de la sesión plenaria. Catalá ha dicho que el rechazo del Govern del Rialto, el ejecutivo de la ciudad que conforman Compromís y PSPV, al reconocimiento de Rita Barberá, fallecida en 2016, rompe la "lealtad institucional" para respaldar las distinciones municipales.

En esta línea, ha destacado que marca "un punto de inflexión", al tiempo que ha insistido en la "miopía" del gobierno local y ha considerado que el actual primer edil, Joan Ribó (Compromís), tiene "un cierto complejo de inferioridad respecto a la que fue la gran alcaldesa de esta ciudad". Ha censurado que se haya justificado no apoyar su nombramiento como primera edil honoraria "con argumentos bastante poco solventes" y "poco sólidos como que no había pasado bastante tiempo desde su muerte".

El Ayuntamiento de València entregará los Honores y Distinciones --Medallas de Oro de la Ciudad, Hijos e Hijas Predilectos, e Hijos e Hijas Adoptivos-- aprobados esta jornada el próximo mes de octubre, en el marco de la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La edil de Cultura, Glòria Tello, ha intervenido en el pleno para repasar las biografías de las personas y entidades propuestas para recibir este homenaje de la ciudad. El consistorio ha decidido nombrar Hijos Predilectos a Vicente Enguídanos, artesano sedero de la ciudad y el último 'velluter'; a la ilustradora y artista plástica Cristina Durán Costell, que fue presidenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia y ganadora en 2019 del Premio Nacional del Cómic, a y Josefa Carrión Rodrigo, "Carri", referente del baloncesto femenino.

Asimismo, otorgará el título de Hijos Adoptivos al diseñador valenciano Francis Montesinos, nacido en Llíria (Valencia) y con una "trayectoria profesional en el mundo de la moda, jalonada de premios y reconocimientos estrechamente ligada a la ciudad de València"; al cocinero Ricard Camarena, nacido en Barx, con numerosos reconocimientos por su profesión; y a título póstumo y por su labor profesional al dramaturgo, gestor cultural y periodista natural de Alcoy (Alicante) Juan Gil Albors.

La corporación local entregará la Medalla de Oro de la Ciudad a la entidad Mira'm Fundació, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista) y la de sus familias, y también a la plantilla de trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de València "por su trabajo sin descanso durante todo el estado de alarma a causa de la pandemia" de la Covid-19.

"SECTARISMO"

En el pleno ha intervenido también María José Catalá para manifestar el malestar del PP por no haberse aceptado el reconocimiento que esta formación había planteado para Barberá y no haberse podido tratar por ello en el pleno. "Nuestra propuesta no sale adelante por sectarismo e ideología, pero sobre todo por el complejo de inferioridad del alcalde" hacia "la que fue la gran alcaldesa de la ciudad", ha expuesto.

La portavoz 'popular' ha indicado que su partido "se siente agraviado" y ha destacado que "se ha roto una norma no escrita de pacto de todos los grupos para respaldar todas las propuestas que trasladábamos al pleno para los Honores y Distinciones". "Hoy es un día triste, nosotros propusimos a Rita Barberá como alcaldesa honoraria de la ciudad. El Gobierno de Ribó y PSOE ha votado en contra y Vox se abstuvo", ha dicho, a la vez que ha resaltado que su grupo había apoyado las iniciativas de otros.

Catalá ha defendido la distinción que planteaba para Rita Barberá teniendo en cuenta que "el próximo 5 de julio se cumplen 30 años del momento de su toma de posesión como alcaldesa". "Es una pena que tenga esa miopía y se rompa la lealtad institucional que hace que los partidos no miremos el carné de nadie cuando se nos han propuesto" otras distinciones, ha agregado.

Asimismo, ha señalado que el año pasado se respaldó sin fisuras el nombramiento de Ramón Vilar, edil socialista fallecido, como Concejal Honorario "al poco tiempo" de su muerte "porque se lo merecía". "Nos parece falta de compañerismo y de respeto a la historia de esta ciudad que el PSOE el año pasado viera muy bien nombrar a Ramón Vilar, que se lo merecía y por eso lo respaldamos, y que este año diga que no ha pasado suficiente tiempo desde el fallecimiento de Barberá", ha dicho.

"SU ACTITUD LE DELATA"

Durante el debate, Tello ha indicado que "en 24 años de gobierno del PP no se aceptó ni una propuesta de la oposición" y ha apuntado que con el nuevo gobierno se han aceptado algunas de los 'populares'. Catalá ha respondido que en los reconocimientos aprobados este miércoles "falta uno, el del PP para que Barberá sea alcaldesa honoraria".

Cuando ha hablado del "complejo de inferioridad" de Ribó ha ironizado con su preocupación por ello y Catalá le ha reprochado que "su actitud le delata" y le ha indicado que es el alcalde "con peor trato institucional". "En cada pleno, cuando hablo yo, usted demuestra lo que es", le ha apuntado también la portavoz del PP.