Ara Malikian cancela su concierto en el Peñíscola From Stage por problemas en el hombro tras su accidente

Peñíscola From Stage anuncia la cancelación del concierto que Ara Malikian tenía previsto ofrecer el próximo 18 de agosto en el nuevo recinto del puerto de Peñíscola (Castellón), en el primer fin de semana de arranque del festival.

La agencia del violinista libanés informa que la suspensión se debe a problemas en el hombro tras el accidente que sufrió el pasado mes de junio, al bajar del avión en su gira por Costa Rica y lesionarse el brazo.

En consecuencia, la ampliación del periodo de recuperación obliga a cancelar algunos conciertos de la segunda parte de su gira, entre ellos el Peñíscola From Stage, junto a otras citas como la de Mallorca.

"Lamentablemente, una visita al cirujano encargado de la rehabilitación de Ara ha situado la vuelta a los escenarios para finales de agosto", con la necesidad de un mínimo de 15 días más para cubrir el nivel de exigencia de cada uno de sus conciertos, de más de 2 horas de duración.

La organización del evento lamenta así que "tres horas al día de gimnasio, dos horas al violín y todo el esfuerzo y ganas del mundo no han sido suficientes para llegar de manera óptima a estos conciertos".

En palabras de Malikian: "Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los cuatro años me haría tanta ilusión conseguir tocar las cuatro cuerdas; nos olvidamos de lo importantes que son las cosas pequeñas. No sé que es más duro, alcanzar el éxito o asumir el fracaso; al final todo es una escuela... ¡Violín, me cuesta tanto quererte!".

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

La devolución del importe de las entradas se realizará de manera automática para todas las compras realizadas por plataformas 'online' oficiales como Entradascastellon. En el caso de operadores de reventa como Viagogo o Stubhub, los usuarios deberán realizar su consulta directamente en con ellos.

El plazo aproximado para las devoluciones es de un máximo de dos semanas para que la devolución quede reflejada en las cuentas bancarias. Mientras tanto, las entradas adquiridas en establecimientos físicos se devolverán en el mismo lugar de compra.