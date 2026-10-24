Arde un coche esta madrugada en Pedralba

Coche calcinado - CONSORCIO

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha sido calcinado durante esta madrugada en la localidad valenciana de Pedralba, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Este mismo cuerpo ha recalcado que el incendio del vehículo, que se produjo en la calle del Túria, no afectó a ninguna vivienda cercana.

El aviso se recibió pasadas las 4.30 horas de este sábado. Hasta el lugar, el Consorcio movilizó dos dotaciones de Paterna y l'Eliana con un sargento de Paterna. Sobre las 6 horas, los efectivos de bomberos extinguieron el incendio y finalizaron sus servicios.