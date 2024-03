Arranca este jueves el Sansan Festival con una expectativa de asistencia de más de 65.000 personas

CASTELLÓ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

SanSan Festival dará inicio este jueves en Benicàssim (Castellón) a su décima edición con una expectativa de asistencia "sin precedentes", según ha informado la organización en un comunicado, que ha subrayado que el evento congregará a más de 65.000 personas, gracias a un cartel que, junto a las novedades que trae el décimo aniversario, "ha sido el responsable de este éxito rotundo con la mayoría de los mejores artistas del panorama nacional".

La jornada inaugural dará el pistoletazo de salida con artistas como Depedro, Viva Suecia y Peces Raros, entre otros, y acogerá a mas de 21.000 festivaleros listos para disfrutar del primer festival de la temporada.

Este año el plato fuerte internacional llega de la mano de Two Door Cinema Club. Los irlandeses aterrizarán en Benicàssim para presentar su último disco 'Keep on Smiling' y por supuesto, a inundar con la energía habitual de sus directos, gracias a grandes hits como 'What You Know' o 'I Can Talk'.

Siguiendo con la parte alta del cartel, está uno de los grupos más queridos y consolidados de España, Amaral. El mítico dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre se encuentra celebrando su 25 aniversario. Arde Bogotá desplegarán todo su repertorio de hits con el que andan "arrasando" allá donde van. Su segundo álbum de estudio 'COWBOYS DE LA A3' ya es uno de los discos del año de España.

Por otro lado, Viva Suecia se ha convertido a día de hoy en una de las bandas del momento. En 2024 repetirán, este año como cabeza de cartel, tras haber sido uno de los grandes conciertos en la edición de 2023. Tampoco faltará en el cartel la banda más importante del pop rock español actual, Vetusta Morla, que visitarán Benicàssim en la continuación de su gira 'Cable a Tierra'.

LA OREJA DE VAN GOGH

La sorpresa final la traerán La Oreja de Van Gogh, el grupo formado hace más de 25 años en Donosti y que continúa a día de hoy siendo uno referentes del pop español, con incontables números 1, más de 50 discos de oro y de platino y un Grammy Latino a Mejor Álbum Pop en 2006 gracias a su mítico disco 'Guapa' así como innumerables giras nacionales e internacionales, entre muchas otras cosas.

Fuel Fandango regresan también a los escenarios después de un breve parón tras terminar la gira de su anterior disco, así como los directos de otros veteranos como Ángel Stanich, Depedro o Iván Ferreiro. El ermitaño del pop no ha dejado de ganar adeptos desde que hace unos años apareciera con su álbum debut 'Camino Ácido'. Sus "letras lisérgicas, estilo y voz inconfundible y una banda impecable en directo" hacen que Ángel Stanich sea uno de los platos "más apetecibles" del festival.

Igualmente, Depedro con 8 discos a sus espaldas, continúa haciendo disfrutar al público gracias a sus animados shows y complicidad con un público que corea todas y cada una de las canciones. Iván Ferreiro, que estuvo 6 años sin sacar disco, reapareció de nuevo este año con 'Trinchera Pop'. Además, debutará por primera vez en un festival Querido, grupo liderado por Andrés Ferreiro.

Continuando con el repaso del cartel, están también nombres como Álvaro de Luna, que regresa de nuevo a SanSan para presentar su nuevo disco 'Uno'. El artista madrileño continúa demostrando este año que está en su mejor momento y su carrera no para de elevarse a lo más alto gracias a temas como 'Todo contigo' o 'Rockstar'. Al igual que Ginebras, que siguen triunfando allá donde van gracias a sus divertidos shows y sus melodías pegadizas.

También se bailará a ritmo de La La Love You, que este año han lanzado su disco 'Blockbuster'. Veintiuno demostrarán una vez más su energía "arrolladora" en los directos con canciones como 'Dopamina' o 'Corazonada'. Mr. Kilombo y Shinova también estarán con sus respectivos trabajos, ambos ya consolidados en la escena. Y Despistaos llegarán con su Gira 20 Aniversario ofreciendo un concierto muy especial donde no dejarán de sonar todas las canciones que les han llevado a donde están hoy, algunas tan reconocidas como 'Física o Química' o 'Cada Dos Minutos'.

LA CASA AZUL

La Casa Azul desplegarán todo su espectáculo de luz, color y melodías bailables a base de ritmos tan reconocidos como 'El Momento' o 'La Revolución Sexual'. Los argentinos Peces Raros, que han estado recientemente en España presentando su disco 'Dogma', regresaran de nuevo con su show electrónico.

Travis Birds, que este año ha adelantado los temas 'Cuando Satán vino a verme' y 'Urgente' -junto a Depedro-, prepara su nuevo disco, 'Perro Deseo', que verá la luz en octubre y presentará en esta décima edición. Otra de las artistas más punteras actualmente, Natalia Lacunza, también brillará en el SanSan. Tras el éxito de su disco 'Tiene Que Ser Pa Mi', ahora lanzará el EP 'Duro', con nuevas canciones.

Sexy Zebras, Rocío Saiz y Ninhodelosrecaos también repiten en esta edición tras haber "arrasado" en 2023 con sus respectivos shows.

El post punk electrónico de La Élite o el noise rock de La Paloma tampoco faltarán en el cartel. 'Nuevo Punk' y 'Todavía no', son sus discos debut, respectivamente, y con los que han conseguido alzarse como dos de las bandas más aclamadas por el público y la crítica en el circuito nacional más alternativo. Además, se podrá disfrutar de una de las voces más jóvenes y con más potencial del momento, Judeline, igual que del pop festivo de Morreo que este año han presentado su segundo LP 'Alegría', y los ritmos latinos de Colectivo Panamera.

Como cada año, también habrá cabida para las propuestas más emergentes pero con mucho potencial, como los jovencísimos Nadie Patín, Morochos -que ya preparan nuevo disco-, Suu Emlan, Karavana, Eva Mcbel o Gilipojazz.

Vuelve la carpa SanSan Club, que este año contará con las pinchadas de Inés Hernand, que repite tras el "tremendo éxito" de la pasada edición, Mujeres Bellas y Fuertes, Inmir, Miss Deep'in, Bita, Fonki Cheff & el Pab7o y La Rubia Pincha.