Arteta, premio de la Fundación Broseta por "elegir ser valiente" para llevar al cine la memoria de las víctimas de ETA

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Yo no soy valiente, yo no nací valiente ni tomé una pastilla para ser valiente, sino que elegí ser valiente. Y si yo elegí ser valiente, cualquiera podría haber elegido ser valiente". Estas han sido las palabras del director Iñaki Arteta, que ha recibido este lunes el XXXII Premio Convivencia de la Fundación Broseta por su labor de recuperar la memoria de las víctimas de ETA a través de sus películas.

El director ha ofrecido su discurso de aceptación del premio, en el Palau de la Generalitat de València, donde ha apuntado también al "ostracismo profesional" en que considera que le ha situado su posición en el País Vasco. Sin embargo, ha subrayado: "Muchas veces se decía que en el País Vasco no se podía hablar. Pues bueno, siempre se puede hablar, siempre se puede ir a la contra, siempre puede uno discutir lo que no le parece bien, lo injusto".

Además, ha destacado la "felicidad" e "indepoendencia" que vienen aparejadas a la valentía: "Ser independiente es, en el caso de un autor, es contar las cosas de la manera que uno quiere, sin ningún encargo, ningún argumentario de nadie, y eso es lo que he ido haciendo con todo el rigor y con toda la honestidad que me ha sido posible".

"Y soy afortunado por eso. Yo creo que si algo tengo de valor en mi vida hasta la fecha, es mi independencia. Nadie me ha dicho: 'haz esto', Nadie se ha atrevido a decirme: 'quita esto'", ha añadido. También ha subrayado que con solo una película no es suficiente, y hay que "contar desde muchos puntos de vista algo tan importante como ha sido el terrorismo en nuestro país". "Cincuenta años de terrorismo, más lo que queda por debajo de esta aparente paz", ha agregado.

También ha criticado que haya "quienes piensan, sin haber pasado que dos fines de semana en el País Vasco, que desde que no se mata, es un lugar tranquilo, ¿no?", y ha cargado contra las manifestación de este sábado en Bilbao que reclamaba que las instituciones políticas y judiciales vascas "diseñen y faciliten" el regreso a casa de los presos de ETA: "Diez, doce años después de que ETA deje de matar, hay 20.000 vascos que son capaces de ser absolutamente inhumanos".

"En España hay una sociedad, la vasca, que en los armarios más oscuros guarda montones de cadáveres", ha agregado. Y ha reivindicado la memoria de las víctimas y su divulgación: "La misión es la que compartimos, es la misión de pasar la antorcha de la memoria a la siguiente generación", ha señalado.

CONVIVENCIA FRENTE A CONVENIENCIA

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado la política del consenso defendida por el profesor valenciano Manuel Broseta, asesinado por ETA en València el 15 de enero de 1992, y a quien homenajean estos reconocimientos, "para hacer de la Comunitat Valenciana un espacio modélico de convivencia" y ha instado a que ninguna fuerza política renuncie a ello.

A este respecto, ha insistido en que la victoria no debe "perseguir aplastar al contrario", puesto que "no se hace más grande cuanto mayor es la derrota del otro", y ha subrayado que la convivencia "echa raíces, y siempre da frutos", frente a la conveniencia "volátil y de hoja caduca".

Durante su intervención, Mazón ha valorado que "el verdadero patriotismo es la normalidad, que permite abrir la persiana de un negocio cada mañana, entrar en un bar y pasar un rato con amigos, y que un abuelo vea crecer a sus nietos y unos padres eduquen a sus hijos". Y ha reiterado su defensa de una sociedad "en la que conviven en pie de igualdad y en libertad los que sienten y piensan de manera distinta".

En el transcurso del acto, Mazón ha destacado "la manera de entender la política" de Manuel Broseta como un ejemplo a seguir, y se ha referido a ella como una política "de consensos y generaciones, no de coyuntura, en la que pudieran tener cabida distintas sensibilidades políticas siempre que fuera posible la convivencia y el respeto", así como una política en la que "no vale todo ni cualquier cosa", y entiende el poder "como instrumento y no como un fin en sí mismo".

"DERECHO A SER Y SENTIRSE LIBRE"

El president de la Generalitat ha destacado la valentía de Arteta, galardonado con el XXXII Premio Convivencia, al reclamar con su obra "el derecho a ser y sentirse libre" en el País Vasco, y ha calificado de "extraordinaria" su labor, "cuando lo cómodo era dar un paso atrás y esconderse".

Asimismo, ha asegurado que "la mirada de Iñaki Arteta no tomó distancia, no se sujetó a ninguna coyuntura", ante lo sucedido durante décadas en la sociedad vasca, por lo que ha agradecido su determinación en la defensa de "un único camino recto hacia la bondad y la convivencia", "sin sombras ni atajos, ni relatos de comprensión".

Por último, ha resaltado que el premio Convivencia pone en valor "conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad que forman parte de las conquistas irrenunciables de la sociedad", y ha abogado por continuar defendiendo la libertad, el consenso y un marco jurídico "estable, fuerte y sensible a las necesidades de todos".

El jurado del Premio Convivencia ha decidido otorgar este galardón al cineasta, fotógrafo y escritor Iñaki Arteta por sus más de 30 años denunciando a través de sus documentales y escritos el sufrimiento de las víctimas del terrorismo así como su contribución a la defensa de los valores de la libertad, la igualdad y la convivencia que la Fundación Broseta propugna. Al acto también ha asistido el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.