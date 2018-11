Artistas como Josep Piera y Pepe Viyuela "rompen una lanza" por Dani Mateo y lamentan una "época inquisitorial"

Publicado 09/11/2018 15:20:12 CET

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poeta Josep Piera, el actor Pepe Viyuela, el músico Vicent Torrent y el pintor Artur Heras han roto una lanza a favor del humorista Dani Mateo, tras la cancelación de su obra en el Teatro Olympia por múltiples amenazas y quejas, y han lamentado que "estamos entrando en una época inquisitorial": "Si hay un chiste que no te gusta sencillamente no te rías, no pretendas reprimirlo ni atacar y quemar en la plaza pública a quien se expresa. Recuerda a épocas muy oscuras de nuestra historia como la Inquisición".

Así lo han manifestado este viernes en declaraciones a Europa Press los artistas, que han acudido a recoger sus premios 'Pont del Mediterrani' de la Mostra Viva, preguntados por la cancelación del espectáculo de Mateo --que finalmente acogerá el Palau de la Música de València -- por las amenazas recibidas por el teatro a raíz de un gag en el que el cómico simulaba sonarse con la bandera española.

Josep Piera ha denunciado que "se han vuelto locos estos romanos, como diría Asterix". "Hay una paranoia excesiva más en un sentido que en otro. Hay gente muy sensible y agresiva aunque sean contradictorios", que "en otras cosas" muestra "manga ancha", ha destacado.

"Yo siempre soy, como poeta, muy respetuoso con los símbolos, y sé la importancia cultural y cívica que tienen los símbolos, pero cuando conviene los menosprecian unos y otros. Es evidente que estamos entrando en una época inquisitorial, de persecución, y que queda muy claro quién manda", ha aseverado.

PEPE VIYUELA: "DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE SER"

En la misma, el también humorista Pepe Viyuela cree que "hay una dialéctica permanente de lucha entre unas fuerzas conservadoras y, por otra parte, los que defendemos la libertad, no solo de expresión sino de ser".

A su juicio, la polémica que ha suscitado el sketch de Dani Mateo y la cancelación de su obra en el Olympia es "un episodio más de ese enfrentamiento y de esa dialéctica permanente", que "probablemente no se acabe nunca".

El actor ha remarcado: "Ellos están en su derecho de ofenderse y nosotros también tenemos derecho a expresarnos". Para Viyuela, "si cuando uno se expresa molesta, entonces muchas veces quizás haya que pedir perdón". "Pero, en este caso, yo creo que no", ha subrayado.

"Si hay un chiste que no te gusta, pues sencillamente no te rías, no pretendas reprimirlo ni atacar, perseguir y de alguna manera quemar en la plaza pública a quien se expresa. A mí me recuerda a épocas muy oscuras de nuestra historia, como la Inquisición", ha recalcado.

Además, ha señalado que los que se dedican "al humor y a manifestaciones artísticas" deben "seguir molestando a aquellos que merecen ser molestados". "Precisamente, porque el hecho de que ellos se molesten no debe callarnos, sino todo lo contrario, debe hacernos expresarnos y gritarlo todavía más alto", ha agregado.

"Tenemos derecho a expresarnos de la manera que queramos. Y bueno, una lanza rota a favor de Dani Mateo y, en mi caso, una reprobación a aquellos que pretenden impedir que él se exprese como quiera", ha zanjado.

VICENT TORRENT: "HAY UNA EXTREMA DERECHA MUY AGRESIVA"

Por su parte, Vicent Torrent ha tachado de "lamentable" que "en València pasen estas cosas". En su opinión, "hay una extrema derecha muy agresiva" y "todas sus razones son alzar el garrote". "Me parece una indignidad, el caso de Dani Mateo es uno más de violencia por parte de la extrema derecha y creo que todo el mundo tenemos derecho a expresar nuestro sentimientos, incluso respecto a España, su bandera o lo que sea", ha indicado.

Del mismo modo, Artur Heras ha explicado que vio el programa de 'El Intermedio' en el que se emitió el polémico sketch y ha lamentado que "esta sociedad está cada vez más en manos de los intransigentes". Ha denunciado también "una radicalización de la derecha más casposa y más cavernícola", que "está manifestándose a todas horas".

"HAY QUE TRANSGREDIR"

En esta línea, ha calificado de "estupidez" las reacciones suscitadas por el número de Dani Mateo, y ha alertado que las "medidas represoras" son un fenómeno "muy sintomático" de un "estado de una sociedad muy poco asentada y muy dispuesta a este tipo de ataques". Para el artista, se trata de una "falta no solo de libertad de expresión sino de aceptación del otro, del contrario".

"En cuanto a la incorrección de los humoristas, hay que transgredir; si ahora mismo repasásemos infinidad de actuaciones artísticas de hace dos o tres décadas, por no hablar de un siglo, serían inconcebibles en este momento, porque hay una uniformidad en cuanto a los criterios y una manera de filtrar las cosas", ha apostillado. "Hay es un continuismo de una política muy de derechas en un país en ese sentido muy involucionista", ha concluido.