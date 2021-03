Ashocas lamenta que el 50% de los bares no abrirán en Castellón mientras sigan las restricciones

La asociación exigirá en la mesa de trabajo de Sanidad que la revisión de la desescalada semanal se ponga ya en marcha

CASTELLÓ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) ha lamentado que el 50 por ciento de los bares de la provincia no abrirán mientras sigan las actuales restricciones. "De espaldas a la realidad que vivimos" es como califican desde Ashocas las medidas que este lunes se ponen en marcha en toda la Comunitat y que, según considera, "son insuficientes".

Desde la asociación, que representa a más de seiscientos hosteleros de toda la provincia, han lamentado que más del 50% de los

bares de la provincia no abrirán bien porque no disponen de terraza o bien porque estás medidas no les permiten que sus negocios sean rentables, según ha apuntado su presidente Álvaro Amores.

"Además a todo esto súmale que hay ayudas que se percibían de las mutuas por cese de actividad para autónomos, entre otras, que dejan de estar activas desde anoche", ha dicho.

Ashocas considera que esta apertura es un "cierre encubierto" que "pretende rebajar las tensiones generadas en el sector tras las últimas protestas que se llevaron a cabo", y ha señalado que estas medidas "son un agravio comparativo entre empresas del mismo sector que no hacen más que agrandar aún más si cabe la situación por la que están atravesando desde hace meses".

"Las medidas son insuficientes, la situación actual debe conllevar una apertura de interiores y terrazas al 100%, hemos pagado los peores momentos de la pandemia culpabilizándonos de ello, y ahora que los índices son muy favorables debemos dar un empujón al sector urgente antes de que sea tarde para más empresas", ha añadido.

La entidad castellonense ha solicitado este lunes por los canales habituales que se adelante la reunión prevista para el día 9 de marzo y se sigan levantando restricciones de manera semanal. "El Consell debe encontrar un equilibrio entre mantener los índices de contagio y que podamos trabajar para que no se destruyan más puestos de trabajo y las pérdidas no sigan ocasionando más desgracias", ha destacado.

Por otro lado Ashocas ha recordado que hace más de cuarenta días que se puso en marcha el Plan Resiste y que ningún hostelero ha recibido "ni un solo euro".