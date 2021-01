La Audiencia prorroga la prisión provisional de Maje y Salva hasta que se resuelvan los recursos contra la condena

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha acordado este lunes prorrogar la prisión provisional a María Jesús M.C., conocida como Maje, y al que fuera uno de sus amantes, Salvador R.L., ambos condenados por el asesinato a puñaladas del marido de ella, Antonio, cometido en agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix, según han informado fuentes judiciales.

El tribunal ha dictado auto de prórroga de prisión hasta la mitad de las penas impuestas en sentencia, mientras esta no sea firme. Ambos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia la condena. Maje ha seguido la vistilla a través de videoconferencia desde la cárcel mientras que Salva no. Su abogada no se oponía a esa prórroga de la prisión, según las fuentes consultadas.

El magistrado-presidente del tribunal del jurado, en aplicación del veredicto de un jurado popular, impuso el pasado noviembre una condena de 22 años de cárcel a Maje, con la agravante de parentesco, y de 17 a Salvador, autor material del crimen, con la atenuante de colaboración con la justicia.

En diciembre de 2019, cuando el caso estaba aún en investigación, el juzgado de instrucción acordó una primera prórroga de prisión ya que ambos llevaban dos años en la cárcel desde su detención, más de cuatro ya en este momento.

Maje negó durante la vista cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido y solo admitía haber encubierto a su examante, mientras que Salva confesó la muerte aunque aseguró que lo hizo porque ella se lo pidió.

El jurado creyó a Salvador y consideró que ambos actuaron de común acuerdo para perpetrar el crimen y que sería él quien ejecutaría la acción. Para ello, Maje facilitó las llaves del garaje a su entonces amante e información precisa de Antonio para que acabara con la vida de él a cuchilladas.

El presidente del tribunal juzgador recogió estas tesis y determinó que todos los indicios contra los acusados, valorados en su conjunto y no uno por uno, aplicando los cánones señalados de lógica, razón y máximas de experiencia "ratifican la tesis acusatoria y eliminan cualquier atisbo de duda razonable en cuanto a la participación en la planificación de María Jesús en la muerte de su marido".