AVA-Asaja alerta del "problema de salud pública" de las garrapatas en el campo

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha dado este martes la voz de alarma por la presencia "sin precedentes" de garrapatas en el medio rural, que asegura que está "multiplicando" el número de atenciones en ambulatorios por picaduras y se está convirtiendo "en un grave problema de salud pública".

La organización agraria asegura que, según datos que le ha facilitado la Conselleria de Sanidad tras una solicitud formal, los casos de personas atendidas en la Comunitat Valenciana dentro de la categoría diagnóstica 'mordedura o picadura por insecto no venenoso y otros artrópodos no venenosos' (que incluye a las garrapatas) se elevaron en 2025 a 4.451, es decir, más de 12 cada día.

Según ha apuntado AVA-Asaja en un comunicado, esta cifra supuso un incremento del 7,8 por ciento respecto al año anterior, cuando se atendió a 4.126 personas. Aunque no están los datos de 2026, la organización advierte de que el número de picaduras de garrapatas en los campos "seguramente registrará este año, sobre todo este verano, una incidencia récord nunca antes vista que no dejará de aumentar si no se toman medidas drásticas".

Al respecto, asegura que un asociado de Picassent, José Luis González, ya ha acudido tres veces a urgencias por mordeduras de garrapatas. "Llevamos unos meses echándonos repelente en los pantalones porque si no hay veces que sales del huerto lleno de garrapatas. Da igual que estés todo el día trabajando que unos pocos minutos, siempre hay que inspeccionarse la ropa y el cuerpo antes de entrar en casa. En el ambulatorio recomiendan que no te arranques la garrapata, el médico debe extirparla de manera segura y entregártela en un bote para que la guardes, así en caso de que la picadura genere complicaciones la puedes llevar al hospital y sabrán qué enfermedades te ha podido transmitir", ha explicado.

En la provincia de Castellón, el responsable comarcal de la Plana Baixa, Roberto Vicent, ha recalcado que llevan "varios años con este problema y ahora prácticamente todos los días van personas a los ambulatorios para que les quiten las garrapatas de la piel. Sobre todo a partir de la primavera, no es extraño sentarse en un bancal y sacudirse alguna garrapata antes de que se agarren". Los agricultores incluso advierten de los problemas sanitarios que causan a los perros que les acompañan a los campos.

CAUSAS Y REIVINDICACIONES

AVA-Asaja atribuye como principales causas de esta expansión "récord" de garrapatas la "acumulación de maleza" en los campos abandonados y los barrancos, donde encuentran refugio estos insectos, y la superpoblación de fauna salvaje, sobre todo conejos y jabalíes, aunque también cabras montesas, corzos y ciervos en zonas interiores, que actúan como "portadores de garrapatas".

Por ello, la organización agraria exige a las administraciones la puesta en marcha de actuaciones, en materia agraria y medioambiental, que contribuyan a reducir la vegetación y la fauna salvaje en la que residen y se transportan las garrapatas hasta morder a personas y mascotas.

SOLUCIONES

Respecto al tema de los campos abandonados, AVA-Asaja plantea una serie de soluciones para recuperarlos individual o colectivamente, tales como una ley específica con su oportuno presupuesto incentivando su recuperación o facilitando su alquiler/venta, o bien desde la Ley de Estructuras Agrarias impulsando la concentración de tierras.

Independientemente de que dichas parcelas se recuperen o no, propone una legislación que obligue a tenerlas limpias de maleza para evitar los graves efectos negativos que tienen sobre las parcelas colindantes cultivadas, en la propagación de incendios, plagas y garrapatas.

En cuanto a la fauna salvaje, AVA-Asaja reitera la necesidad de controlar las poblaciones de jabalíes, conejos y otras especies silvestres, mediante un impulso de la actividad cinegética, la colocación de jaulas-trampa y el apoyo, con financiación pública, de otras soluciones destinadas a recuperar la compatibilidad de la fauna con la actividad agraria y la salud pública.