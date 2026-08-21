La avenida Giorgeta-Pérez Galdós recupera parte de la circulación y encara su reapertura completa para septiembre

Visita a las obras de Giorgeta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València reabre este viernes al tráfico el tramo de las avenidas Giorgeta-Pérez Galdós, comprendido entre las calles Cuenca y San Vicente Mártir, como paso previo al restablecimiento del tráfico a lo largo de los dos kilómetros de calle el próximo mes de septiembre con motivo de la vuelta al cole.

El concejal de Urbanismo y Vivienda y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este viernes las obras para supervisar esta apertura, la última de carácter parcial antes de la reapertura completa de la vía, y ha destacado que la transformación integral de Giorgeta-Pérez Galdós encara su tramo final tras 14 meses de obras, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En paralelo al restablecimiento del tráfico, la obra continuará para ejecutar los remates, el mobiliario urbano restante y la plantación de arbolado, suspendida en verano con motivo del calor. Estos trabajos se prolongarán hasta finales de año, sin afectar ya a la apertura del viario. Las únicas manzanas en obras serán las coincidentes con el paso inferior.

"Estamos transformando Giorgeta-Pérez Galdós en una avenida más verde, con más superficie de sombra, más accesible y más amable para los vecinos y vecinas y lo hacemos compaginando los trabajos con la vuelta progresiva del tráfico para reducir al máximo las molestias", ha manifestado Juan Giner.

El concejal de Urbanismo ha recalcado que la reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta es la mayor obra urbana ejecutada en València "en más de tres décadas". Actúa sobre 97.000 metros cuadrados y 2,2 kilómetros de vía desde el paseo de la Petxina hasta San Vicente Mártir, a través de los barrios de La Petxina, Arrancapins, Nou Moles, Patraix y La Raïosa.

La inversión municipal asciende a 24 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Las obras, adjudicadas a la UTE formada por Pavasal y Grupo Bertolín, se ejecutan por fases desde junio de 2025 para mantener el tráfico abierto en los tramos sin trabajos.

El plazo de ejecución se ha ampliado hasta el 16 de diciembre de 2026 por causas no imputables a la empresa adjudicataria, entre ellas la imposibilidad de plantar arbolado durante los meses de más calor, las interferencias con obras de compañías externas y diversos episodios meteorológicos.

AGRADECE LA "PACIENCIA"

"Ahora que las obras se acercan a su finalización, quiero agradecer una vez más la paciencia de vecinos, vecinas y comerciantes por las molestias derivadas de una obra de esta magnitud. Pero pronto podrán disfrutar de un entorno mucho más amable y sostenible, con más espacio para pasear y más zonas de estancia", ha expresado el edil.

En este sentido, ha apuntado que las nuevas aceras, ya terminadas en la mayoría de tramos, cuentan con entre tres y siete metros de anchura frente a los menos de 1,40 metros anteriores. En el apartado de movilidad, se crea un carril bici segregado y bidireccional, 15 paradas de autobús y 26 pasos de peatones, y se renueva por completo el alcantarillado, la red de semáforos y el alumbrado público, con 265 nuevas luminarias.

El arbolado se amplía de forma notable con tres líneas de vegetación -las dos aceras y la mediana- y sistemas de drenaje sostenible. En total habrá 640 árboles y más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas, además de conservar en torno al 90 por ciento de las palmeras existentes en la mediana.

La plantación se ha reservado para la fase final de la obra, siguiendo la recomendación del Servicio de Parques y Jardines de no plantar en verano para evitar la pérdida y el estrés térmico de los ejemplares.

Además, Giner ha destacado que la calzada será "más segura y sostenible" gracias a los 54.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, un pavimento diseñado para atenuar el ruido que genera el rodaje de los vehículos y reducir las emisiones de CO2 asociadas al tráfico hasta un 20%.

Según el consistorio, la transformación de la avenida se acompaña de medidas de apoyo al comercio de la zona. El gobierno local ha impulsado una campaña de bonos-comercio para el ámbito Giorgeta - Pérez Galdós dotada con 300.000 euros en la que cada bono tiene un valor de 50 euros (25 los aporta la persona beneficiaria y 25 el Ayuntamiento).