La AVL ante declaraciones de Cantó y Català sobre el valenciano: "Dejemos de intentar ganar votos jugando con la lengua"

Actualizado 23/01/2019 13:43:38 CET

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, ha subrayado este miércoles, a raíz de las declaraciones sobre el valenciano del candidato a presidir la Generalitat Toni Cantó (Cs) y la alcaldable en València María José Català (PPCV), que la Llei de Creació de la institución trata de "apartar de la pelea política una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña electoral donde la boca se calienta muchas veces". "Dejemos ya de intentar ganar o perder votos jugando con la lengua", ha reclamado.

Ferrer se ha pronunciado en estos términos durante la presentación del programa conmemorativo del Any Sant Vicent Ferrer, a preguntas de los medios sobre las declaraciones del diputado autonómico Toni Cantó y de la candidata 'popular' a la Alcaldía de València, María José Català, rechazando la unidad de valenciano y catalán.

El académico ha manifestado que la AVL se "atiene" a la ley de creación de esta institución normativa del valenciano, en la que "está clarísimo que lo que se intenta es apartar de la pelea política una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña electoral donde la boca se calienta muchas veces".

En este sentido, ha leído un fragmento del preámbulo la citada normativa, en el que se establece que "la cuestión de nuestra lengua propia debe ser sustraída a partir de ahora del debate partidista cotidiano y devenir el objeto de un debate sereno entre los partidos para llegar a los consensos más amplios posibles", porque "al final de ese camino, ganaría nuestra lengua, lo que quiere decir que ganarían todos los valencianos".

"Aquí está la Llei y a eso es a lo que nos atenemos, por favor, dejemos ya de intentar ganar o perder votos jugando con la lengua, que es una cosa muy seria", ha remarcado.

"'FILÓLOGOS' DEBAJO DE LAS PIEDRAS"

La AVL, este pasado lunes, ya rechazó a través de las redes sociales que "determinados políticos utilicen el valenciano como arma partidista y electoral". En una publicación en su Facebook, instó a "recordar y releer" el preámbulo de su ley de creación y lamentó que "vuelvan a escucharse voces pontificando sobre la lengua" y "aparezcan 'filólogos' debajo de las piedras".

Por otro lado, Ramon Ferrer, preguntado por la posibilidad de que Català acceda a la Alcaldía y quiera cambiar el topónimo de València cambiándolo a 'Valéncia', ha señalado que no sabe lo que propone la candidata 'popular', pero que "la Acadèmia, después de un análisis fuerte, de pedir informes a todo 'quisqui', decidió en una votación lo que ha decidido, y eso es lo que va a misa".

Cabe recordar que en 2016 el pleno de la Acadèmia aprobó el informe que considera "adecuada" la grafía 'València' "desde el punto de vista histórico y lingüístico", aunque la pronunciación recomendada para los valencianos "es con la 'e' cerrada".

"La formulación de la Acadèmia es esa, si no se demuestra lo contrario con nuevos argumentos, argumentos que no opiniones, nos mantenemos en lo que hemos acordado, no es cosa de ir jugando, de 'ahora mandas tú, hago esto'. La Acadèmia está fuera de esas cosas, no es partidista, es un ente de la Generalitat mande quien mande", ha zanjado.