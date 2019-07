El Ayuntamiento de Alicante reclama una actuación "contundente" para "erradicar" los "asesinatos machistas"

Publicado 23/07/2019 14:16:00 CET

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de dos mujeres en las últimas 24 horas, una en Calp y otra en Villalba (Lugo), y han coincidido en la necesidad de una actuación "contundente" de las administraciones para "erradicar" los "asesinatos machistas".

En declaraciones a los medios, la portavoz municipal y líder de Ciudadanos, Maria del Carmen Sánchez, ha hablado de que las instituciones deben implicarse "al 200%" para acabar "con esta enfermedad social".

Asimismo, ha apostado por profundizar en la educación, a la que ha considerado como "la base del gran problema que tenemos como sociedad".

Por su parte, el portavoz socialista, Paco Sanguino, ha coincidido en que se deben denominar como "asesinatos machistas" porque "no vale cualquier otra semántica". "Hago un llamamiento a todos los grupos para que nos concienciemos de que es un problema de toda la ciudadanía", ha comentado y ha pedido que "nunca más se cuestionen las políticas efectivas en igualdad y en el abuso constante que termime en asesinato".

Sanguino ha puesto el acento en que para llegar al asesinato existe una "historia previa" en la que se debe incidir. "Las mujeres son víctimas en general del machismo y algunas de ellas lamentablemente, 34 en lo que va de año han sido asesinadas; por lo que hay que luchar contra mucho antes", ha denunciado.

Desde Unides Podem, Vanessa Romero ha exigido que se trabaje en la erradicación de la violencia machista y ha recriminado que "todavía existan partidos que la sigan negando y que la intenten llamar con otro hombre". "Esto es terrorismo machista, nos matan por ser mujeres", ha advertido y ha reclamado que se incluyan en las estadísticas las muertes de mujeres no producidas en el seno de una pareja.

Finalmente, desde Compromís, Natxo Bellido ha mantenido que cada mujer asesinada es un "fracaso" de la sociedad. "Las mujeres no mueren, estas mujeres no han muerto porque han tenido un accidente en la bañera; han muerto porque ha habido un hombre que las ha matado precisamente porque era mujer y existía una relación de superioridad", ha dicho.

"Es la punta del iceberg de unas relaciones desiguales que no podemos consentir en el siglo XXI", ha apuntado y ha tachado de "miserable" que se "banalice el terrorismo machista para acabar diciendo que las víctimas son los hombres". "Esto es ruín y no tiene defensa humana ni política", ha manifestado tras escuchar al portavoz de Vox en el consistorio, Mario Ortolá.

VOX: "MUEREN MUCHOS HOMBRES Y NIÑOS"

Y es que Ortolá ha asistido al minuto de silencio y ha lamentado la muerte de la mujer de Calp. "Vox está siempre en frente de la violencia intrafamiliar, porque en el seno de la familia mueren muchas mujeres, pero también muchísimos hombres y niños", ha dicho.

No obstante, cuestionado porque se contabilizan ya 34 mujeres víctimas de sus parejas y sobre si tenía datos del número de hombres y niños muertos en el entorno familiar este 2019, Ortolá ha manifestado que no tenía esas cifras porque "desgraciadamente es algo que no se conoce".

"34 mujeres muertas es una auténtica lacra, es algo que tenemos que abordar porque la ley de violencia de género, que criminaliza al hombre, no está deteniendo el desangramiento de mujeres", ha indicado.