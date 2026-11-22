El Ayuntamiento licitará de nuevo las obras del edificio de Dirección de Bomberos - AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València licitará de nuevo las obras de construcción del nuevo edificio de Dirección del Parque Central de Bomberos, situado en la avenida de la Plata, después de que el incremento extraordinario de los costes de construcción haya comprometido la viabilidad económica del contrato adjudicado en marzo de 2025.

La nueva licitación permitirá, además, incorporar al proyecto una sala de coordinación de emergencias y trasladar el Centro de Comunicaciones de Bomberos (CECOM) a estas instalaciones. La actuación fue adjudicada por un importe de 12,8 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Sin embargo, el encarecimiento de los materiales y de los trabajos de construcción, "especialmente" como consecuencia de la elevada demanda vinculada a las labores de reconstrucción tras la dana, ha provocado un importante desajuste respecto a las condiciones económicas inicialmente previstas.

Esta situación llevó a la empresa adjudicataria a solicitar la suspensión temporal de los trabajos ante la imposibilidad de asumir el incremento de los costes y, posteriormente, a plantear la resolución del contrato de mutuo acuerdo. Tras analizar la situación con la empresa contratista y la dirección facultativa, el Ayuntamiento acordó en agosto la suspensión temporal de las obras para estudiar las alternativas que permitieran garantizar su continuidad.

No obstante, el análisis jurídico de las posibles soluciones ha determinado "la necesidad de resolver el contrato y tramitar una nueva licitación, previa actualización económica del proyecto, para poder reanudar las obras con todas las garantías técnicas y económicas", según las mismas fuentes.

UNA INFRAESTRUCTURA NECESARIA

El Ayuntamiento mantiene su compromiso de completar esta infraestructura, necesaria para "modernizar las instalaciones del Servicio de Bomberos y mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales". A pesar de ello, el incremento "extraordinario" de los precios de construcción han "alterado" las condiciones económicas del contrato inicial, por lo que resulta "necesario" resolver el contrato, actualizar el presupuesto y licitar de nuevo el proyecto para garantizar la continuidad del proyecto con todas las garantías y sin comprometer los recursos públicos.

UN PROYECTO DE 2007 QUE INCORPORARÁ EL CECOM

El nuevo edificio de Dirección de Bomberos es una infraestructura proyectada inicialmente en 2007, cuando se convocó un concurso de ideas para dotar al cuerpo municipal de unas instalaciones modernas y adaptadas a sus necesidades. El proyecto permaneció pendiente durante años hasta su adjudicación en marzo de 2025.

Asimismo, el inmueble contará con una superficie construida de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, seis alturas y un sótano. Albergará las unidades de Intervención, Prevención y Protección Civil, Logística, Administración y Dirección, además de espacios destinados a formación y reuniones.

El Ayuntamiento aprovechará la nueva licitación para incorporar al proyecto una sala de coordinación de emergencias y trasladar el CECOM al Parque Central, con el objetivo de reunir en unas mismas instalaciones los servicios de dirección y coordinación operativa del cuerpo municipal, han destacado.

Actualmente, el CECOM se encuentra ubicado en un edificio de la Policía Local en el centro histórico de la ciudad. Esta incorporación permitirá avanzar en la modernización de las infraestructuras del Servicio de Bomberos, integrando en un mismo espacio las distintas áreas de dirección, planificación y gestión operativa, y dotándolas de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales y futuras del servicio.

De esta manera, el nuevo edificio se configura como un proyecto integral que "permitirá centralizar los diferentes servicios y unidades del cuerpo municipal, renovar sus instalaciones y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, dando respuesta a las necesidades de una infraestructura proyectada hace casi dos décadas".