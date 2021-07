El Ayuntamiento de València aprueba el pago de nuevas ayudas del Plan Resistir y la sexta modificación de crédito

Se compensarán seis millones de deuda por un derivado financiero de la Marina de València con fondos europeos del programa IDAE

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado nuevos pagos de las ayudas del Plan Resistir a empresas y autónomos afectados por la covid: el octavo y último al sector de las ceremonias por importe de 57.400 euros a 27 beneficiarios, y el segundo para Ciutat Vella por importe de 270.800 euros a 110 beneficiarios.

Así lo ha explicado el concejal Borja Sanjuán al finalizar la reunión del órgano colegiado, donde también se ha abordado la reducción del período medio de pago a proveedores a 17,7 días en el mes de junio. Borja Sanjuán ha informado en rueda de prensa de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, acompañado del vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo.

Por otra parte, la comisión de gobierno ha dado luz verde a la sexta modificación de créditos del presupuesto, que permitirá compensar seis millones de euros de deuda por un derivado financiero de la Marina de València con fondos europeos del programa IDAE. Además, se emplearán dos millones de euros del remanente de tesorería para reforzar la plantilla municipal.

El edil se ha referido a los últimos pagos de las ayudas del Plan Resistir. Respecto a las destinadas a Ciutat Vella, se ha felicitado porque prácticamente la totalidad de los vendedores y vendedoras del Mercado Central las han solicitado "y, por lo tanto, se verán beneficiados" de estas subvenciones.

En ese sentido, ha recordado que se ha ampliado el plazo para pedir las ayudas para los sectores económicos de Ciutat Vella en diez días adicionales, con el objetivo de que "nadie se quede fuera por no haber podido presentar los documentos".

"Queremos llegar al 100 % de las personas afectadas por las consecuencias económicas de la crisis", ha remarcado Sanjuán, quien ha señalado que "entre que una empresa o un autónomo pide la ayuda y tiene el dinero ingresado en la cuenta pasan entre 7 y 12 días", con lo que "este es el Ayuntamiento de la Comunitat Valenciana que más rápido está pagando".

También en el área económica, Sanjuán ha indicado que el periodo medio de pago a proveedores (PMP) se ha reducido a 17,76 días en el mes de junio, "la segunda cifra más baja de la historia del Ayuntamiento en un mes", solo por detrás de la que se registró en junio del año pasado.

Esto "viene a ratificar seis meses seguidos de descenso en el PMP, que ya el año pasado se situó en 24 días de media frente a los 77 días que tenía el gobierno anterior en 2015".

La comisión de gobierno ha dado luz verde a la sexta modificación de créditos del presupuesto, de la que cabe destacar "dos aspectos relevantes", ha subrayado el edil Borja Sanjuán.

En primer lugar, se incorporan seis millones de euros de la deuda que el consistorio tenía por un derivado financiero correspondiente a la Marina de València, que se compensarán con los recursos del programa con fondos europeos IDAE para la reforma de varias plazas del centro histórico.

Por otro lado, se hará uso de dos millones de euros adicionales del remanente de tesorería para dotar de más personal a los servicios municipales.

Asimismo, se han aprobado las normas y plazos de elaboración del presupuesto municipal de 2022, "con las premisas" de "mantener el gasto corriente y continuar ejecutando las inversiones que son clave en este ayuntamiento" y con la previsión de la incorporación a lo largo del próximo año de los fondos europeos Next Generation.

Los servicios municipales disponen hasta el 15 de septiembre para elaborar las fichas presupuestarias que deben conformar las cuentas.

Sanjuán ha remarcado que "vamos a hacer frente a esta crisis ampliando el presupuesto al máximo de nuestras posibilidades porque un ayuntamiento que invierte en un momento difícil es un ayuntamiento que ayuda a superar ese momento".

CONVENIO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

La Junta de Gobierno también ha ratificado la prórroga del convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Valenciana, que, tal como ha explicado Sanjuán, "ha permitido recuperar nueve millones de euros que antes no se recaudaban por multas de tráfico y de la ORA a no residentes en València, y que ahora se amplía al conjunto de tasas y tributos a las personas que tengan sus cuentas en la Comunitat Valenciana, pero no en la ciudad de València".

Otro de los temas acordados en la comisión de gobierno ha sido la creación de un órgano de dirección política para la gestión de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea y un comité técnico.

El objetivo es, según Sanjuán, "obtener el máximo número de recursos de los 140.000 millones de euros que llegarán de Europa para impulsar inversiones que nos permitan salir de este trance de la covid" y, además, "para poderlos aplicar a aquellos elementos que serán más disruptores".