El Ayuntamiento de València autoriza 594 nuevas terrazas de hostelería en la ciudad en 2020 y la ampliación de 466

Beamud dice que la redistribución en la plaza de la Reina no reducirá el número y destaca que busca "un uso más racional de espacio público"

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Espacio Público, ha autorizado en 2020 la apertura de 594 nuevas terrazas en locales de hostelería de la ciudad y la ampliación de 466, como ha indicado este jueves la responsable de esta delegación, Lucia Beamud, que ha destacado el "esfuerzo" hecho por el consistorio en este campo. Ha dicho que este era "más que necesario" para ayudar a esta actividad económica, especialmente, en el contexto de la pandemia de la Covid-19.

En esta línea, Beamud, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de terrazas, ha considerado "bastante importantes" estos datos, "teniendo en cuenta todas las circunstancias --que se han dado-- por la Covid-19". En consecuencia, ha valorado las decisiones municipales adoptadas para "consolidar la forma de resolver los expedientes y dar la respuesta rápida que necesitaba la hostelería por parte del Ayuntamiento".

Así, ha estimado "fundamental" trabajar en el contexto actual para que "los locales sin terrazas la tuviera", dado que era "importante para su supervivencia". Ha aludido al sistema "ágil" habilitado tanto para las ampliaciones como para "garantizar terrazas nuevas" y que "se pudieran consolidar en la ciudad". Ha indicado que con esto se ha querido también contribuir a "compensar la reducción del aforo interior" de los establecimientos a raíz de la pandemia.

Lucía Beamud ha asegurado que estas actuaciones se han llevado a cabo con la "premisa" de que todas las mesas cumplieran "las distancias de seguridad" ante la Covid-19 y ha precisado que con la ampliación --provisional por la pandemia-- se ha permitido que los locales pudieran tener en sus terrazas "el mismo número se mesas" que se contempla en sus licencias para poder "continuar haciendo su trabajo". En total, en la ciudad hay casi 4.000 terrazas.

La edil ha agregado que todo ello se debe "equilibrar con otros usos", con los espacios que deben dejarse para los peatones y con otros derechos de la ciudadanía como el del descanso. Ha valorado el "acuerdo histórico" alcanzado en el consistorio "con las asociaciones de hostelería, la Federación de Asociaciones de Vecinos" en esta materia y ha señalado que ha posibilitado "también poder hacer estas ampliaciones en las zonas con más volumen de terrazas".

INSPECCIÓN, INFORMACIÓN Y SANCIONES

La titular de Espacio Público ha comentado también que su departamento ha reforzado además "el servicio de inspección" y de "información", tanto para vigilar que se actuaba de manera correcta como para dar los datos necesarios a los hosteleros.

"Se tenía que garantizar la ampliación pero también que se hiciera de forma correcta", ha expuesto, a la vez que ha dicho que el plan de inspección ha servicio además para reforzar esta labor en "las zonas con más número de terrazas y ayudar a la Policía en su tarea". Entre las zonas con mayor afluencia de terrazas están el Paseo Marítimo, el Carmen o Russafa.

Beamud ha valorado, asimismo, la importancia de la labor informativa, dado que "a veces el desconocimiento es la causa de una mala práctica". En este punto, ha explicado que además de la ordenanza municipal se deben cumplir normativas de la administración central y de la Generalitat.

"Tenemos que velar para que se respetan las órdenes, como la de accesibilidad que dice que hay que dejar un paso mínimo entre mesas de 1,80 metros, o las recomendaciones de órganos competentes", ha planteado en este sentido. A esto ha añadido que en lugares como Russafa se debe "respetar y actuar como toca en una Zona Acústicamente Saturada (ZAS)" y en espacios como la plaza de la Virgen, para mantener la distancia de 3 metros de Bienes de Interés Cultural (BIC)".

Lucia Beamud ha destacado que prácticamente no ha habido sanciones, debido a la labor informativa previa a la concesión de las nuevas licencias y a la que se hace antes de cursar una multa. "Prácticamente no ha habido muchas", ha señalado, al tiempo que ha hablado de unas diez --entre otras razones por coger más trozo del que correspondía, invadir zonas de paso y no hacer caso a las recomendaciones dadas-- y ha apuntado que "en general", se ha dado un "comportamiento adecuado".

PLAZA DE LA REINA

Por lo que respecta a la redistribución de terrazas en la plaza de la Reina a partir de su reforma y peatonalización, la responsable municipal ha asegurado que esta no supondrá reducir el número de estos espacios. Ha destacado que con ella se busca "un uso más racional" de una ubicación que es "emblemática", para que "sea mucho más amable y seguro para todo el mundo", así como ganar superficie para los peatones.

Al respecto, ha detallado que las terrazas quedarán "dispuestas de una forma más racional". "La nueva distribución de la plaza de la Reina no supondrá reducción. Las terrazas permanecerán", ha dicho. "Habrá las mismas terrazas, no se modifica nada", ha insistido, además de avanzar que estará "siempre enfrente de su establecimiento"

La concejala de Espacio Público ha agregado, respecto al suelo que se pide en este enclave para montar mercadillos que este se establecerá "de forma más equilibrada y racional".